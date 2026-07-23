Regresa la superficie con sequedad a siete municipios de Querétaro

Querétaro, Qro. Durante la primera quincena de julio, siete de los 18 municipios de Querétaro presentaron superficie anormalmente seca, es una condición que ocurre antes o después de la sequía, de acuerdo con el Monitor de Sequía de México (MSM).

Ese nivel de sequedad regresó luego de la recuperación que tuvo la superficie del estado - al estar libre de sequedad- en la segunda mitad de junio, mes con la mayor precipitación pluvial del año.

Las demarcaciones que llegaron al 15 de junio con condiciones anormalmente secas son Cadereyta de Montes, Colón, Ezequiel Montes, Jalpan de Serra, Landa de Matamoros, San Juan del Río y Tequisquiapan, el resto no registró afectaciones.

Cuando esa condición se presenta al inicio de un período de sequía se caracteriza por ser una sequedad de corto plazo que puede ocasionar el retraso de la siembra de los cultivos anuales, también, limita el crecimiento de los cultivos o pastos y hay riesgo de incendios. Al final del período de sequía, puede persistir el déficit de agua, los pastos o cultivos pueden no recuperarse completamente, explica la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

El MSM expone que en la primera mitad de junio diversas regiones del territorio mexicano (noreste, centro-norte, centro-occidente, centro, oriente y sur) registraron lluvias por debajo del promedio climatológico, favoreciendo el incremento de áreas con condiciones anormalmente secas.

Es así que en las últimas dos quincenas Querétaro pasó de estar libre de afectaciones a 18.6% del territorio anormalmente seco y 81.4% libre de afectación.

En el mismo periodo del 2025, la entidad atravesaba por un periodo sin sequía o condiciones anormalmente secas, prevaleció de la segunda quincena de junio del 2025 al 31 de marzo del 2026, posteriormente algunos municipios han oscilado entre superficie anormalmente seca o sin afectación.

De los 2,478 municipios del país, 519 (20.1%) tienen ese nivel de sequedad. También, 79 municipios (3.2%) presentan sequía: 75 sequía moderada (el primero de cuatro grados), cuatro en sequía severa (segundo grado).

El territorio con sequía está distribuido en 10 de las 32 entidades federativas, se trata de Coahuila, Chiapas, Chihuahua, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Sonora y Veracruz.

A nivel nacional, 18.1% del área presenta condiciones anormalmente secas, 2% sequía moderada y 0.1% sequía severa, mientras 79.8% no presenta afectación.