Nuevo arancel de 10% de EU queda exento para exportaciones de México que cumplan con el T-MEC: SE

El nuevo arancel de 10% de Estados Unidos quedará exento para exportaciones desde México que cumplan con las reglas del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), destacó la Secretaría de Economía.

“Para el caso particular de México, el nuevo anuncio mantiene la exención del arancel a exportaciones que cumplan con las reglas del T-MEC”, dijo a través de un comunicado de prensa.

“En virtud de lo anterior, alrededor de 85% de las exportaciones mexicanas al mercado estadounidense continuarán con arancel cero. El 10% que se prevé para México bajo la sección 301 es el mismo 10% que teníamos hasta hoy bajo la sección 122. Uno sustituye al otro, por lo que el trato arancelario se mantiene”, agregó.

Por otro lado, la Secretaría de Economía informó este jueves que México mantiene una ventaja arancelaria para exportar a Estados Unidos, como parte de sus conclusiones sobre la tercera ronda bilateral de negociaciones sobre la revisión del T-MEC.

Las delegaciones comerciales de México y Estados Unidos, encabezadas por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y por el Representante Comercial de los Estados Unidos, Jamieson Greer, respectivamente, se reunieron en la ciudad de México entre el 21 y 23 de julio, en la ciudad de México, en lo que representó la tercera ronda.

“Las conversaciones fueron constructivas y arrojaron avances en temas como acero, aluminio, derivados, sectores estratégicos, fortalecimiento de las cadenas de valor y sustitución de importaciones de Asia”, dijo la Secretaría de Economía en un comunicado de prensa.

Previamente y durante la ronda de conversaciones, la delegación estadounidense comunicó que --como parte una política comercial global y por un tema de normativas internas-- a partir de este jueves sustituirá los aranceles a 60 países, incluyendo a México, que había impuesto bajo la sección 122 por aranceles basados en la sección 301 sobre trabajo forzado.

Ambas delegaciones acordaron celebrar una cuarta ronda de conversaciones en la primera quincena del mes de noviembre, para continuar avanzando en la revisión del T-MEC con el objetivo de avanzar hacia el fortalecimiento de la seguridad económica y competitividad de América del Norte en beneficio de los trabajadores y empresas de la región.

roberto.morales@eleconomista.mx