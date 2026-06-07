Bodega Aurrera reducirá 30% su catálogo para disminuir costos y mantener precios bajos 

Como parte de una estrategia para operar con mayor eficiencia y mantener su política de precios bajos, Bodega Aurrera avanza en su plan para reducir 30% su catálogo de productos en el anaquel, sin sacrificar variedad.

Tomás Durandeau, vicepresidente senior de la cadena de supermercados, explicó que la iniciativa es parte de un proceso de optimización que busca disminuir costos operativos para trasladar esos beneficios a los clientes, sobre todo, en un entorno donde enfrentan presiones sobre su gasto.

"La única forma de que nosotros podamos vender más barato y ser los más baratos del mercado es siempre operando al menor costo… Estar analizando y mejorando procesos para ser más eficientes es simplemente crítico. Uno de ellos es el catálogo: ¿cómo elegimos el surtido correcto?", comentó.

En entrevista, explicó que la empresa utiliza herramientas propias de inteligencia de datos, como Scintilla, para determinar qué productos pueden retirarse del catálogo y mantener el surtido que responda las necesidades de los clientes.

Tomás Durandeau aclaró que la reducción del catálogo no significa eliminar automáticamente los productos de menor venta, sino las opciones repetidas dentro de una misma categoría y mantener las que cumplen una función importante dentro de la canasta de compra.

"Lo que ha sido bien interesante en algunas pruebas piloto que estamos haciendo es ver cómo incluso al reducir el número de productos o ítems de catálogo, el cliente piensa que tenemos incluso más variedad porque puede ver lo que realmente le importa", explicó.

“Y no solamente eso, sino también entender la sustitución. Tenemos ejemplo donde por temas de venta habíamos quitado ciertos productos y los trajimos de vuelta por el rol que cumplían, entonces agregamos productos, quitamos productos, en el total reducimos un 30% pero en la práctica estamos cumpliendo con canastas que el cliente está buscando comprar”, acotó.

“No me quedo con lo que más vendo, prosiguió, me quedo con una mezcla de productos que le permitan al cliente tomarme como una opción para diferentes compras… Es un análisis permanente del consumidor”.

Bodega Aurrera también está revisando la distribución de productos dentro de las tiendas para facilitar la experiencia de compra y mejorar la disponibilidad en anaqueles.

El vicepresidente senior de la cadena de tiendas de autoservicio indicó que el plan de reducir su oferta de productos todavía se encuentra en fase de implementación y aprendizaje, ya que primero se realizan pruebas piloto.

Durante la entrevista resaltó que el perfil del consumidor ha cambiado. Antes, los clientes acudían a una tienda para realizar sus compras, pero hoy cuentan con múltiples alternativas, están más informados sobre precios y pueden comparar opciones desde cualquier lugar, además de tener acceso a servicios de entrega a domicilio.

Inversión y aperturas

Bodega Aurrerá es el negocio más grande de Walmart de México y Centroamérica. De las 3,330 tiendas que opera Walmart en el país bajo sus distintos formatos, 2,712 corresponden a las marcas Bodega, Mi Bodega y Bodega Aurrera Express, lo que representa aproximadamente el 81% de la red total.

Del plan de inversión por 43,000 millones de pesos anunciado por Walmart para 2026, una parte importante se destinará a Bodega Aurrera, debido al tamaño y relevancia que tiene este formato dentro de la operación de la cadena minorista.

Por ello, la apertura de nuevas unidades continuará siendo uno de los pilares de crecimiento de la cadena.

“La apertura de tiendas es un pilar muy relevante y, por lo tanto, Bodega Aurrera sí va a seguir liderando eso dentro del mundo de Walmart”, dijo el entrevistado.

Sobre si apostarán por abrir tiendas de menor tamaño, ante el auge del canal de proximidad, Tomás Durandeau explicó que desde hace varios años han acelerado la apertura de tiendas pequeñas porque les permiten llegar a diferentes lugares de forma más rápida.

No obstante, aclaró que la proximidad no se da solo a través de las tiendas físicas, sino también por el canal digital.

En ese sentido, explicó que la estrategia de crecimiento no se basa únicamente en abrir más tiendas, sino en optimizar el alcance a través de herramientas físicas y digitales.

Planea llegar al 99% de los hogares

Como parte de su estrategia de crecimiento, Tomás Durandeau explicó que buscan aumentar su alcance para llegar al 99% de los hogares mexicanos en los próximos cinco años.

Hoy, Bodega Aurrera tiene presencia en más del 80% de los hogares del país, ya sea a través de su red de tiendas físicas y de su servicio de comercio electrónico.

"Ya tenemos mapeado cómo vamos a llegar ahí", sostuvo. Para alcanzar esa meta, Bodega Aurrera se apoyará en la apertura de tiendas en zonas urbanas, rurales y en formatos pequeños, así como en el fortalecimiento de su canal digital.

“Nuestro gran reto ahora es cómo llego más rápido a mi cliente manteniendo siempre los precios bajos para ellos”, dijo.

Actualmente, una gran parte de los pedidos de la cadena minorista se entregan el mismo día, mientras que ha acelerado las órdenes para que lleguen en menos de dos horas.

Aunque aclaró que no todos los clientes valoran la velocidad de entrega de la misma manera, cada consumidor tiene necesidades distintas. Mientras algunos prefieren recibir su pedido rápido, otros programan la entrega en un horario específico al día siguiente.

En este sentido, destacó que una de las principales fortalezas de Bodega Aurrera es su red de tiendas en todo el país, ya que puede atender tanto a quienes requieren entregas rápidas como a aquellos que prefieren recibir sus compras en una fecha y horario determinados.

De cara a 2026, Tomás Durandeau aseguró que confían en México y continuarán enfocados en mejorar sus procesos internos para reducir costos, ganar participación de mercado y entregarle al cliente el precio más bajo.