Vacaciones de verano pegan al bolsillo: vuelos y servicios turísticos presionan inflación en julio

Las vacaciones de verano se dejaron sentir en la inflación de la primera quincena de julio, con aumentos importantes en transporte aéreo y servicios turísticos en paquete, entre otros.

En los primeros 15 días del mes, la inflación nacional fue de 0.07%, luego de cuatro quincenas continuas de contracción. Este repunte se vio presionado —principalmente— por la temporada de asueto, destacan analistas.

Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) detallan que, en la primera quincena de julio, el transporte aéreo fue el rubro que más impacto tuvo en la inflación, con un alza de 12.44%, mientras que los servicios turísticos en paquete se incrementaron 6.22 por ciento.

“La variación quincenal reflejó, en gran medida, el incremento en servicios turísticos frente al periodo vacacional de verano —particularmente en transporte aéreo y servicios turísticos en paquete—, así como en servicios de alimentación y en vivienda, señaló el equipo de análisis de Banamex.

Pese al repunte de 0.07% al 15 de julio, la inflación se ubicó por abajo del promedio histórico (15 años anteriores) para esta quincena (0.29%) y fue la menor lectura para un periodo similar desde 2013.

A tasa anual, la inflación al consumidor se ubicó en 3.10%, desacelerándose por octava quincena al hilo y ubicándose como la más baja desde la segunda quincena de 2020.

Éstos fueron los 10 productos y servicios que más subieron de precio en los primeros 15 días de julio (frente a la segunda mitad de junio) y que más impacto tuvieron en la inflación por su nivel de incidencia en el consumo.

Transporte aéreo: 12.44% Vivienda propia: 0.12% Pollo: 0.73% Colectivo: 0.70% Servicios turísticos en paquete: 6.22% Naranja: 6.02% Loncherías, fondas, torterías y taquerías: 0.12% Computadoras: 4.12% Papa y otros tubérculos: 1.39% Restaurantes y similares: 0.18%

Productos y servicios que más bajaron de precio

En contraste, entre los que más bajaron de precio están los agropecuarios, destacando el jitomate, que en semanas pasadas se llegó a vender en caso 100 pesos el kilo.

De acuerdo con Banco Base, los productos agropecuarios retrocedieron 0.57% de manera quincenal, lo que representó su séptimo descenso en las últimas ocho quincenas. Al comparar con periodos iguales (primera parte de julio), ésta es su primera caída desde 2020.

“Esto se debió a la menor inflación de frutas y verduras, que tuvo una baja de 1.50% quincenal, también su séptima caída en las últimas ocho quincenas”, expuso.

Éstos fueron los productos y servicios que más vieron caer su precio en la quincena.