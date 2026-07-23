Plasman en timbre postal del Puente Nichupté de Cancún

Cancún, QRoo. – Correos de México puso en circulación un timbre fiscal postal conmemorativo que plasma la imagen del Puente Vehicular Nichupté, una de las obras de infraestructura más emblemáticas de Quintana Roo y del sureste mexicano.

El lanzamiento oficial se realizó en el Malecón Tajamar, en un acto encabezado por la gobernadora Mara Lezama Espinosa y la directora general de Correos de México, Violeta Abreu González.

Durante la ceremonia se develó una placa conmemorativa y se llevó a cabo la cancelación oficial del sello, del cual se emitieron 300 mil ejemplares que circularán tanto en correspondencia nacional como internacional, llegando a más de 190 países.

El timbre, con un valor facial de 11.50 pesos, inmortaliza los 11.2 kilómetros de esta magna obra que conecta el centro de Cancún con la Zona Hotelera, reduciendo drásticamente los tiempos de traslado y mejorando la movilidad de miles de residentes y visitantes.

La gobernadora Mara Lezama destacó el valor simbólico de esta emisión: “Los 11.2 kilómetros del Puente Nichupté viajarán simbólicamente por México y el mundo, promoviendo la imagen de Cancún como un destino en transformación, que genera bienestar y desarrollo sostenible”.

La mandataria recordó que el puente, inaugurado meses atrás, representa un hito de ingeniería mexicana. “Esta estampilla no solo honra una obra de infraestructura; también proyecta la identidad de Cancún como una ciudad moderna y conectada”, añadió.

Por su parte, la directora de Correos de México subrayó que la emisión forma parte de la política de visibilizar los grandes proyectos nacionales a través de la filatelia, herramienta que históricamente ha servido para difundir la cultura, la historia y los logros del país.

El Puente Nichupté, considerado el segundo más largo de América Latina sobre un cuerpo de agua, cuenta con tres carriles vehiculares (uno reversible), ciclovía bidireccional y un diseño que minimiza el impacto ambiental sobre la laguna Nichupté.

Las estampillas conmemorativas ya están disponibles en las oficinas de Correos de México en todo el país.