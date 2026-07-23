Mundial 2026: Grupo de Copenhague emite 7 alertas por apuestas; FIFA descarta amaño de partidos

El Mundial 2026, el primero en disputarse con 48 selecciones y 104 partidos, concluyó bajo un intenso operativo internacional de vigilancia para prevenir la manipulación de encuentros. Aunque el Grupo de Copenhague emitió siete avisos amarillos por posibles riesgos relacionados con apuestas deportivas, la FIFA aseguró que no encontró evidencia de amaño en ninguno de los partidos del torneo.

La conclusión del Mundial 2026 no solo dejó a España como campeona del torneo, sino también un informe sobre la vigilancia de la integridad de la competencia. El Grupo de Copenhague, una red internacional creada en el marco del Convenio Macolin del Consejo de Europa, coordinó un operativo para monitorear posibles riesgos de manipulación durante los 104 encuentros disputados.

En coordinación con la FIFA Integrity Task Force, el organismo desplegó una red integrada por 14 plataformas nacionales pertenecientes a más de 45 países, encargadas de analizar el comportamiento de los mercados de apuestas, las variaciones en las cuotas y otra información obtenida mediante inteligencia de fuentes abiertas (OSINT) y monitoreo de redes sociales (SOCMINT).

Vigilancia reforzada durante todo el torneo

El nuevo formato del Mundial, con 48 selecciones participantes, representó un desafío adicional para las autoridades encargadas de proteger la integridad deportiva. Como resultado del monitoreo, el Grupo de Copenhague informó que:

Se supervisaron los 104 partidos del torneo.

15 encuentros fueron colocados bajo vigilancia reforzada, principalmente durante la última jornada de la fase de grupos.

Se emitieron siete avisos amarillos.

Se analizaron 12 controversias desde la perspectiva de riesgos para la integridad.

Además, por primera vez el organismo realizó un seguimiento permanente a los llamados mercados de predicción, plataformas donde los usuarios pueden apostar sobre distintos acontecimientos deportivos, muchas veces de forma anónima y mediante métodos de pago difíciles de rastrear.

Según el Consejo de Europa, este tipo de mercados representa un nuevo desafío para la detección de posibles intentos de manipulación en eventos deportivos internacionales.

El Grupo de Copenhague aclaró que un aviso amarillo no significa que un partido haya sido arreglado. Esta categoría únicamente indica la existencia de señales que justifican un análisis más profundo, como movimientos inusuales en las cuotas de apuestas, información obtenida por inteligencia especializada o rumores detectados en redes sociales.

México vs. Sudáfrica, entre los casos bajo observación

Aunque el informe completo aún no ha sido publicado, The Athletic reveló algunos de los encuentros relacionados con los siete avisos amarillos emitidos durante el torneo.

Uno de ellos corresponde al partido inaugural entre México y Sudáfrica, específicamente por la tarjeta roja mostrada al futbolista sudafricano Themba Zwane al minuto 84, cuando el Tricolor ya ganaba 2-0. Hasta el momento no se han dado a conocer los elementos que motivaron la revisión.

Entre los otros casos mencionados destacan:

El empate sin goles entre España y Cabo Verde, previo al cual se registraron millones de dólares apostados a que la selección española no conseguiría la victoria.

La prolongada revisión del VAR —de más de tres minutos— que anuló un gol de Ferran Torres durante el partido entre España y Arabia Saudita.

El caso del delantero estadounidense Folarin Balogun, cuya suspensión fue revocada por la FIFA antes del duelo frente a Bélgica, situación que motivó al Grupo de Copenhague a solicitar una explicación formal al organismo rector del futbol.

Hasta ahora permanecen sin revelarse los otros tres avisos amarillos detectados durante el campeonato.

FIFA niega irregularidades

Frente a las especulaciones surgidas tras conocerse las alertas, la FIFA Integrity Task Force sostuvo que el monitoreo realizado durante todo el Mundial no detectó actividad sospechosa relacionada con apuestas ni indicios de manipulación de partidos.

En un comunicado, el organismo explicó que centralizó en tiempo real la información proveniente de operadores de apuestas y de los integrantes de la Fuerza de Tarea de Integridad para evaluar cualquier posible incidente.

"La Fuerza de Tarea de Integridad de la FIFA proporcionó un sólido marco para compartir inteligencia, evaluar posibles preocupaciones y coordinar una respuesta oportuna durante la Copa Mundial de la FIFA 2026", afirmó Liam Rich, gerente sénior de Integridad de la FIFA.

Mientras el Grupo de Copenhague insiste en que sus avisos representan únicamente señales preventivas y no pruebas de amaño, la FIFA sostiene que, con la información disponible, no existe evidencia que comprometa la legitimidad de ninguno de los 104 partidos disputados en el Mundial 2026.

Ambos organismos coinciden, sin embargo, en que la cooperación internacional y el monitoreo permanente seguirán siendo fundamentales para proteger la integridad de las futuras competiciones deportivas.