Juez de EU ordena la suspensión del acuerdo entre Paramount y Warner Bros hasta el 17 de agosto

Paramount Skydance deberá suspender su adquisición ⁠de Warner Bros-Discovery, valorada en 110,000 millones de dólares, hasta el 17 de agosto, dictaminó el ⁠jueves un juez federal ⁠de Estados Unidos.

La medida da a Paramount Skydance más tiempo para oponerse a una posible suspensión de varios meses mientras se resuelve el caso. La empresa ha dicho que un retraso tan largo sumiría la operación en la incertidumbre y podría costarle más de 1,000 millones de dólares.

Una coalición de estados liderada por California ha presentado una demanda para bloquear la operación, alegando que perjudicaría la competencia en el sector del cine y la televisión.

El Sindicato de Guionistas de Estados Unidos (Writers Guild of America) ha presentado otra demanda en la que alega que la operación reduciría las ofertas de trabajos.

La jueza federal de ⁠distrito Araceli Martínez-Olguín, de Oakland en ⁠California, ya había ⁠suspendido el acuerdo hasta el 3 de agosto, fecha ⁠en la que habría celebrado una vista para decidir si aplazar el cierre del acuerdo por más tiempo.

Paramount ha solicitado una vista de tres días en agosto en la que pueda presentar pruebas de que el acuerdo fomenta la competencia antes ⁠de que la jueza decida sobre una suspensión más larga.