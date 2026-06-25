Marcas propias podrían casi duplicar su participación en el comercio minorista hacia 2030: Bain

Las marcas propias en México se encaminan a casi duplicar su participación en las ventas del canal moderno, impulsadas principalmente por el crecimiento de las tiendas de hard discounters y los clubes de precio, así como por el entorno macroeconómico incierto que ha llevado a los consumidores a cuidar su gasto.

Actualmente, esta categoría representa entre 6 y 8% de las ventas totales del comercio minorista en México, pero si solo se considera el canal moderno su participación aumenta a entre 10 y 13%, puntualizó María Fernanda Espir, socia y miembro en Bain de la práctica de Consumer Products para América Latina.

El canal moderno agrupa a supermercados, clubes de precio, tiendas de descuento y otros formatos organizados del comercio minorista.

Durante la presentación del estudio "Hard Discounters y Marca Propia", elaborado por Bain & Company, la directiva adelantó que para 2030 las marcas propias representarán entre 11 y 13% de las ventas del mercado total de retail y entre 18 y 21% de las ventas del canal moderno.

"Esperamos que el mercado de marcas propias pueda tomar ya entre 18 y 21% del canal moderno y en total mercado del 11 al 13 por ciento. Eso nos lleva más o menos a niveles donde estaba Colombia en el 2020", comentó.

La especialista puntualizó que, de los factores analizados por la firma en 70 países, el que más impulsará el crecimiento en México será la expansión de los hard discounters y los clubes de precio.

"El crecimiento acelerado en el número de tiendas que esperamos que haya tanto de discounters como de clubes es el factor que creemos que hacia adelante va a empujar más a que en México crezcan las marcas propias de manera más acelerada a lo que veníamos viendo en los últimos años", afirmó.

Otro de los factores que impulsará el crecimiento de las marcas propias en México será la incertidumbre macroeconómica, ya que los consumidores buscarán hacer rendir más su dinero, por lo que estarán cada vez más dispuestos a adquirirlas.

"La incertidumbre macroeconómica que estamos viendo en México, y que se pronostica también hacia adelante que siga, va a tener afectaciones a los consumidores que quieren bajar sus gastos, quieren buscar otras opciones para tener mejor rendimiento de su dinero y de su bolsillo", comentó.

La penetración de las marcas propias varía según el formato de tienda. En las cadenas de autoservicio representan alrededor de 2% de las ventas; en los clubes de precio, 25%, y en los hard discounters, 50 por ciento.

María Fernanda Espir explicó que el crecimiento de las marcas propias genera un "círculo" en el que los retailers impulsan estos productos para competir con los hard discounters, buscan maquiladores para fabricarlos y, una vez que los consumidores los prueban y los aprueban, aumentan su oferta.

El crecimiento de estas marcas también está cambiando la relación entre supermercados y proveedores. Actualmente, hay capacidad de maquila en México para atender la demanda de los retailers.

Este círculo, añadió, plantea retos y oportunidades tanto para los retailers como para las empresas de bienes de consumo.

Para los retailers, esto implica fortalecer sus márgenes y la lealtad de los consumidores, quienes cada vez basan más sus decisiones de compra no solo en el precio, sino también en la propuesta de valor completa.

"Por ejemplo, Walmart declaró que en Bodega Aurrera busca que el 25% de sus ventas, en algún momento, sea marca propia en los próximos años", anotó la especialista.

Mientras que para las empresas de bienes de consumo enfrentarán una mayor competencia por el espacio en los anaqueles y tendrán que empezar a desarrollar nuevas fuentes de crecimiento y de mayor valor agregado.

"Las empresas de bienes de consumo van a tener que innovar, van a tener que construir marca, van a tener que entender mejor a su consumidor porque sin eso no van a poder entender lo que realmente necesitan que solo las marcas pueden ofrecer y que marca propia no podría ofrecer", comentó.

María Fernanda Espir explicó que las marcas propias tienen mayor penetración en categorías donde el consumidor está más dispuesto a probar nuevas opciones, sobre todo en productos básicos como papel higiénico, aceites comestibles y otros artículos de consumo cotidiano.

En cambio, categorías como cuidado personal tienen un crecimiento más lento debido a una mayor lealtad hacia las marcas tradicionales.

En las marcas propias, el segmento premium aún se encuentra en una etapa inicial de desarrollo en México.