Aún indeterminada la causa del recale de peces muertos en Puerto Morelos

Cancún, QRoo.- La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) informó que, hasta el momento, no es posible establecer una causa única de la mortandad de peces registrada el pasado 21 de julio en Puerto Morelos.

El evento fue detectado durante labores de supervisión y monitoreo en la zona conocida como Punta Caracol, a lo largo de un tramo aproximado de 400 metros de costa.

La mortalidad se observó principalmente en sardinas, jureles y otras especies pequeñas o juveniles. Personal de la Conanp realizó de inmediato un recorrido de inspección, delimitó de forma preliminar el área afectada, levantó registro fotográfico y documental, y recolectó ejemplares para su análisis.

Estos trabajos se llevan a cabo en coordinación con el Centro de Investigación Científica de Yucatán (CICY). Asimismo, se tomaron muestras de agua. En Punta Caracol se registró, a las 15:25 horas del 21 de julio, una concentración puntual de oxígeno disuelto de 1.2 mg/L.

La dependencia aclaró que este valor constituye un efecto localizado y, por sí solo, no permite determinar la causa de la mortandad. De manera preliminar, se considera que la combinación de la geomorfología de la zona —una pequeña caleta capaz de retener agua y organismos—, la acumulación importante de sargazo y las condiciones de viento y corrientes pudo haber limitado la movilidad del cardumen y favorecido condiciones ambientales adversas.

Esta hipótesis, sin embargo, deberá confirmarse con los análisis que actualmente se encuentran en proceso.

La Conanp, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), dará a conocer los resultados definitivos una vez que concluyan los estudios correspondientes. Las autoridades mantienen el monitoreo de la zona y reiteran su compromiso de informar de manera transparente sobre el avance de las investigaciones.