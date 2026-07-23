Consejo Promotor de la Inversión en Puebla tiene tres proyectos por 1,000 millones de pesos

Puebla, Pue. El Consejo Promotor de la Inversión en Puebla presentará al gobierno federal tres proyectos privados para su validación; se trata de una fábrica de autobuses eléctricos, un hotel y una plaza comercial, todo esto representa un monto de 1,000 millones de pesos.

Beatriz Camacho Ruiz, coordinadora del consejo, destacó que Puebla muestra un gran atractivo, debido a que se han generado más reservas de tierras para la industria, sobre todo en el interior del estado, y se van regularizando complejos fabriles con la disposición de espacio para albergar inversiones.

En el caso de la fábrica de autobuses, mencionó que representa una inversión de 800 millones de pesos, en la que se proyecta hacer 15 unidades al mes, pero están a la espera de que esta propuesta sea avalada por el gobierno federal a través de la Secretaría de Economía.

No obstante, destacó que este proyecto es importante para fortalecer y diversificar la industria automotriz en Puebla, encabezada por las plantas alemanas Volkswagen y Audi.

Comentó que está por definirse en dónde quedaría la nueva armadora, ya que a los inversionistas interesa estar cerca de las vías de comunicación para sus operaciones logísticas.

Pendiente información de empleos

Respecto a la generación de empleos, Camacho Ruiz dijo que también la información se mantiene reservada, en tanto no se apruebe.

“Para subir un proyecto a la plataforma del gobierno federal, el responsable debe aportar información detallada y documentación del mismo”, ahondó.

En el caso de los otros proyectos, corresponden a la construcción de un hotel y una plaza comercial frente del aeropuerto de Puebla, en Huejotzingo, que representarían una inversión de 200 millones de pesos.

En este contexto, dijo que ambos proyectos responderían a la necesidad de fortalecer la infraestructura de la terminal “Hermanos Serdán”, al cual los gobiernos estatal y federal invierten 1,000 millones de pesos en este 2026 para obras de ampliación y modernización.

“Estas propuestas fueron subidas a la plataforma del portafolio de inversiones de la Secretaría de Economía, donde nosotros únicamente somos vinculantes“, puntualizó.