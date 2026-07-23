Aranceles de EU relacionados con el trabajo forzoso son arbitrarios e injustificados: Brasil

El Gobierno brasileño rechazó ⁠el jueves los aranceles impuestos por Estados Unidos al país y ⁠a otros 59 ⁠socios comerciales, calificando la medida de "completamente arbitraria" e "injustificada".

"Al carecer de fundamento jurídico en la legislación nacional que respalde su política comercial proteccionista, el Representante de Comercio de EU ha optado por manipular una cuestión de gran importancia para los derechos humanos y el movimiento en defensa de los derechos de los trabajadores", afirmó Brasil.

Las exportaciones a Estados Unidos del país sudamericano serán gravadas con un arancel del 12.5% en virtud de ⁠la medida.

Brasil añadió ⁠que iniciará de ⁠inmediato los trámites para activar los instrumentos ⁠de respuesta previstos en su Ley de Reciprocidad y que llevará el asunto ante el mecanismo de solución de diferencias de la Organización Mundial del Comercio.