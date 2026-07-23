Wall Street cae con fuerza; Tesla y Alphabet presionan al índice Nasdaq 

Los tres principales índices de Wall Street terminaron con pérdidas las negociaciones de este jueves. Las preocupaciones sobre la guerra en Oriente Medio crecieron tras el ataque a dos barcos petroleros saudíes que impulsó los precios del petróleo a máximos de dos meses.

El Promedio Industrial Dow Jones, integrado por las acciones de 30 gigantes, cayó 0.97% a 51,711.65 puntos, mientras que el S&P 500, de las compañías más valiosas, cedió 1.21% a 7,408.30 puntos. El Nasdaq Composite tecnológico perdió 2.15% a 25,137.69 puntos.

Los precios del petróleo subieron más de 6%, sobre la línea de 91 dólares, y antes tocaron la zona de 100 dólares con un techo de dos meses, tras conocerse que hutíes de Yemen atacaron dos petroleros saudíes, aumentando el nerviosismo por el conflicto en Oriente Medio.

"El regreso de los ataques pone en jaque el camino que los ejecutivos de la Reserva Federal estaban trazando, ya que la presión en los precios del petróleo seguramente repercutirá en la inflación", comentó Andrés Espinosa, gerente de desarrollo de negocio en Excent Capital.

Hoy se conoció que el ⁠número de estadounidenses que solicitaron apoyos por desempleo por primera vez ⁠en Estados Unidos se redujo drásticamente la semana pasada, mostrando que el mercado laboral se mantiene estable y permitiendo a la Fed concentrarse en la inflación.

En este contexto, siete de los 11 sectores del S&P 500 cerraron la sesión con caídas, con el de servicios de comunicación (-5.20%) y el de consumo discrecional (-5.12%) a la cabeza en los descensos, presionados por Alphabet (-7.13%) y Tesla (-14.52%) tras informar resultados.