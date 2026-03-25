Walmex prevé una inversión de capital de 2,400 millones de dólares en México y Centroamérica en 2026

Walmart México prevé realizar una inversión de capital de unos 43,000 millones de pesos (unos 2,430 millones de ⁠dólares) en el país ⁠y Centroamérica, un 10% más que en 2025, informó este miércoles la gigante minorista.

La compañía propuso también un programa de recompra de acciones de hasta 10,000 millones de pesos y un dividendo ordinario en efectivo de 1.16 pesos por acción, según un comunicado.

El 42% de la inversión se destinará a la remodelación y el mantenimiento de las tiendas existentes, y el 26%, a la construcción de nuevas tiendas y clubes, precisó.

Se espera que los nuevos comercios contribuyan entre un 1.5% y un 1.7% al crecimiento total de las ventas en 2026, agregó.

El 24% se dirigirá a la expansión y modernización de la cadena de suministro mediante ⁠la automatización y el ⁠8% a tecnología para mejorar ⁠la gestión de datos, las plataformas de compra digital ⁠y la automatización en tiendas y centros de distribución.

La empresa afirmó que la recompra de acciones está sujeta a las correspondientes aprobaciones internas y explicó que el dividendo planteado será pagadero en dos plazos de 0.58 pesos cada uno, el 18 de noviembre ⁠y el 9 de diciembre próximos.