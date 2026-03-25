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Walmex prevé una inversión de capital de 2,400 millones de dólares en México y Centroamérica en 2026

Walmart México prevé realizar una inversión de capital de unos 43,000 millones ‌de pesos (unos 2,430 millones de ⁠dólares) en el país ⁠y Centroamérica, un 10% más ‌que en 2025, informó este ​miércoles la gigante minorista.

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Walmart de México es la cadena de autoservicios más grande de MéxicoEl Economista, Eric Lugo

Reuters

Walmart México prevé realizar una inversión de capital de unos 43,000 millones de pesos (unos 2,430 millones de ⁠dólares) en el país ⁠y Centroamérica, un 10% más que en 2025, informó este miércoles la gigante minorista. 

La compañía propuso también un programa de recompra de acciones de hasta 10,000 millones de pesos y un dividendo ordinario en efectivo de 1.16 pesos por acción, según un comunicado.

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El 42% de la inversión se destinará a la remodelación y el mantenimiento de las tiendas existentes, y el 26%, a la construcción de nuevas tiendas y clubes, precisó. 

Se espera que los nuevos comercios contribuyan entre un 1.5% y un 1.7% al crecimiento total de las ventas en 2026, agregó.

El 24% se dirigirá a la expansión y modernización de la cadena de suministro mediante ⁠la automatización y el ⁠8% a tecnología para mejorar ⁠la gestión de datos, las plataformas de compra digital ⁠y la automatización en tiendas y centros de distribución.

La empresa afirmó que la recompra de acciones está sujeta a las correspondientes aprobaciones internas y explicó que el dividendo planteado será pagadero en dos plazos de 0.58 pesos cada uno, el 18 de noviembre ⁠y el 9 de diciembre próximos.

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