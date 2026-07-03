Las claves económicas de la semana (29 de junio al 3 de julio): De remesas y ventas de autos

Esta semana en la que inició el mes de julio estuvo marcada por datos económicos relevantes para México relacionados con la confianza del consumidor, la llegada de remesas al país y la venta de automóviles.

Mientras tanto, en Estados Unidos, destacaron datos sobre la confianza del consumidor y desempleo.

Te compartimos un breve recuento de los indicadores económicos de nuestro país y el mundo más importantes que se publicaron del lunes 29 de junio al viernes 3 de julio para que disfrutes del fin de semana bien informado.

Confianza del consumidor recuperó terreno en México durante junio

Datos del el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) publicados este viernes detallaron que la confianza de los consumidores en México recuperó terreno en pleno mes mundialista, luego del desplome que se dio en mayo pasado.

En junio, el Indicador de Csiipionfianza del Consumidor (ICC) se ubicó en un nivel de 43.8 puntos, con cifras desestacionalizadas, lo que significó un aumento de 0.4 puntos en comparación con abril pasado.

Así, la confianza del consumidor en México recuperó algo del terreno perdido de mayo, cuando retrocedió 0.9 puntos. Con el dato de junio, el ICC reportó su tercer mes de crecimiento en el 2026.

Envíos de remesas a México crecieron 3.8% en mayo

Los ingresos por remesas a México, una de las principales fuentes ⁠de divisas del país, crecieron en mayo, marcando el cuarto mes consecutivo de ascenso.

Según datos divulgados el miércoles pasado por el Banco de México (Banxico), los envíos en el quinto mes del año se incrementaron un 3.8% interanual a 5,611 millones de dólares. La última caída había sido en enero, del 1.4 por ciento.

El número de operaciones -provenientes principalmente de Estados Unidos- disminuyó un 1.7% interanual, a 13.9 millones de transacciones, aunque el monto promedio ⁠por orden creció ⁠un 5.6% ⁠hasta los 404 dólares.

Las remesas a México han estado en el punto de mira por el uso que de ellas hacen los cárteles de la droga mexicanos para ⁠lavar sus ganancias ilícitas en Estados Unidos.

El gasto público creció 2.3% a mayo, pese a subejercicio

De acuerdo con las estadísticas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el gasto público entre enero y mayo fue mayor al de hace un año pese a que se gastó menos recursos de lo aprobado para el periodo.

El Informe de Finanzas Públicas y la Deuda Pública a mayo mostró que en los primeros cinco meses del año, el gobierno de Claudia Sheinbaum gastó 3 billones 973,596 millones de pesos, lo que representó un crecimiento de 2.3% en un año donde se busca, nuevamente, bajar el déficit fiscal.

Aunque el gasto público creció en comparación con hace un año, presentó un subejercicio de 417,814 millones de pesos, es decir, se gastó menos a lo aprobado para el periodo.

“El gasto público continuó orientado a garantizar derechos y fortalecer el bienestar de la población”, aseguró la dependencia a cargo de Édgar Amador Zamora.

Ventas de autos en México aceleraron hasta récord histórico en el primer semestre

La venta de vehículos ligeros en México creció 5.3% durante el primer semestre de 2026, respecto a igual periodo del 2025, al colocar 754,394 autos nuevos, cifra considerada como histórica para la industria automotriz tras el boom de bonos y descuentos ofrecidos por las marcas.

De acuerdo con el Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros (RAIAVL) elaborado por el Inegi, durante junio del 2026, el mercado automotriz mexicano logró vender 126,778 unidades, que representa incremento del 7.6% en comparación con las 117,780 unidades que se vendieron en el mismo mes del año anterior, lo que equivale a 8,998 vehículos adicionales en circulación.

Las marcas chinas siguen ganando espacio en el mercado mexicano, con crecimiento de triple dígito y doble como es el caso de Geely con aumento de 250% respecto al mismo semestre del 2025 y MG de 19.6%, respectivamente.

Creación de empleo avanzó a paso lento en México entre enero y mayo

Según los datos del Inegi, en lo que va del año, la creación de empleo ha estado marcada por un bajo dinamismo y una debilidad del trabajo formal.

En los primeros cinco meses de 2026, el mercado laboral ha acumulado 26,406 nuevos empleos, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). Esta cifra equivale al 2.2% de los puestos de trabajo que México necesita crear en un año sólo para satisfacer el crecimiento de la fuerza laboral.

Este resultado es el balance de una pérdida de 343,905 empleos en el sector formal en los primeros cinco meses del año y un aumento de 370,311 personas ocupadas en la informalidad.

Para dimensionar la ralentización del empleo, en el periodo enero-mayo del 2025 el mercado laboral registraba un acumulado de 646,574 puestos de trabajo.

Confianza del consumidor estadounidense aumentó en junio

La confianza del consumidor en Estados Unidos aumentó ligeramente en junio, impulsada por el descenso en los precios de la gasolina tras la frágil tregua en el conflicto de Medio Oriente. Sin embargo, las percepciones de los hogares sobre el mercado laboral continuaron deteriorándose, aunque sus expectativas sobre la economía y los ingresos mejoraron para los próximos meses.

El Conference Board informó que su Índice de Confianza del Consumidor subió a 91.2 en junio, desde 90.6 revisados a la baja de mayo. No obstante, el dato quedó por debajo de la expectativa de los economistas consultados por Reuters, quienes proyectaban un aumento hasta 94.7, desde el nivel previamente reportado de 93.1 para mayo.

El avance estuvo impulsado por una mejora en el Índice de Expectativas, que aumentó 3 puntos hasta 74.4, reflejando una visión más favorable sobre la actividad económica y los ingresos familiares en los próximos seis meses. En contraste, el Índice de Situación Actual, que mide la percepción sobre las condiciones empresariales y del mercado laboral, cayó 3 puntos hasta 116.4.

Desempleo en Estados Unidos retrocede levemente a 4.2% en junio

La creación de puestos de trabajo fue menor de lo prevista en junio en Estados Unidos, que registró una leve caída de la tasa de desempleo a 4.2%, según datos del gobierno publicados la mañana de este jueves.

"Tanto el empleo total en nóminas no agrícolas (+57,000) como la tasa de desempleo (4.2%) variaron poco en junio", señaló la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos en un comunicado.

El desempleo en mayo fue de 4.3 por ciento.

En junio los principales sectores de crecimiento del empleo incluyeron atención médica y asistencia social, mientras que el sector de ocio y hostelería perdió puestos de trabajo tras un sólido desempeño el mes anterior.

Comercio entre la UE y EU alcanzó récord en 2025

El comercio de mercancías entre la Unión Europea y Estados ⁠Unidos alcanzó el año pasado la cifra récord de 875,000 millones de euros (1,00 billón de dólares) a pesar de las crecientes presiones arancelarias, ⁠pero las cifras generales ocultan graves ⁠perjuicios en sectores clave, reveló este viernes un estudio del Instituto de Economía Alemán (IW).

Las exportaciones de la Unión Europea a Estados Unidos aumentaron un 7.7%, hasta los 580,000 millones de euros, mientras que las importaciones estadounidenses a la UE subieron un 2.2%, hasta los 295,000 millones de euros, lo que elevó el superávit comercial de la UE a casi 285,000 millones de euros.

A primera vista, estas cifras récord podrían sugerir que los aranceles introducidos bajo el mandato del presidente Donald Trump y las tensiones políticas no han afectado en gran medida a las relaciones económicas subyacentes o incluso las han intensificado de forma involuntaria. Sin embargo, esta primera impresión es engañosa, según la economista del IW Samina Sultan.

Algunos sectores ya están sufriendo de forma significativa, en particular el sector del automóvil. Las exportaciones de automóviles y piezas de la UE a Estados Unidos cayeron un 20.4% en 2025, y Alemania —que representa casi ⁠dos tercios de las exportaciones de automóviles de ⁠la UE a Estados Unidos— ⁠registró una caída del 18.9 por ciento.

Los precios mundiales de los alimentos bajaron levemente en junio

Los precios de los alimentos retrocedieron ligeramente en todo el mundo en junio respecto al mes anterior, debido a la caída de los cereales, de los productos lácteos y del azúcar, señaló este viernes la FAO, que no obstante advirtió sobre los "crecientes riesgos" vinculados a El Niño.

El índice de precios internacionales de los alimentos de la FAO, que sigue la evolución de una cesta de productos, bajó en junio un 0.3% en un mes.

Sin embargo, aumentó un 2.2% en un año, principalmente debido a las perturbaciones relacionadas con la guerra en Oriente Medio, en particular el aumento del costo de la energía.

¿Cómo cerraron los mercados esta semana?

El peso mexicano y la bolsa culminaron estables este viernes, en el cierre de una semana con menor liquidez en los mercados debido a un feriado en Estados Unidos con motivo de su 250 aniversario de independencia.

Tipo de cambio

La divisa nacional mostró pocos cambios ante el dólar en una sesión de reducida liquidez, con lo que terminó la semana con una moderada ganancia acumulada.

El tipo de cambio terminó la jornada de este viernes 3 de julio en el nivel de 17.4774 unidades por dólar, frente a un cierre de 17.4795 unidades ayer, con los datos oficiales del Banco de México (Banxico), esto significó para la moneda una ganancia de 0.01%, inferior a un centavo.

En este contexto, el peso mexicano registró una moderada ganancia semanal, que fue limitada por las noticias sobre el comercio. Comparado con un cierre oficial de 17.5050 unidades por dólar, esto dejó una ganancia de 2.76 centavos o de 0.16 por ciento.

El sentimiento del mercado local continuará condicionado en el corto plazo por la información sobre el T-MEC, después de que Estados Unidos se negó a prorrogar el pacto con Canadá y México, lo que abrió un plazo de diez años para su liquidación gradual.

BMV y Biva

Las bolsas de valores de México registraron caídas marginales en la última jornada de la semana.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, bajó 0.02% a 67,060.49 puntos, mientras que el FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), perdió 0.01% en 1,347.11 unidades.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia se observaron desempeños mixtos. Las ganancias las lideró Grupo México, con una subida de 1% a 199.51 pesos, mientras que en las caídas destacaron Asur, con 2.02% a 531.79 pesos, y Alsea, con un descenso de 0.93% a 45.1 pesos.

En tanto, el índice S&P/BMV IPC terminó la semana con una leve caída acumulada de 0.25%, con lo que su rendimiento en lo que va del año cercano a 4 por ciento.

Wall Street

Los mercados globales operaron con poca liquidez ante la ausencia de actividad financiera en Estados Unidos por el feriado del Día de la Independencia. Los operadores seguían asimilando positivamente datos laborales débiles estadounidenses publicados el jueves.

En su última sesión de la semana, el jueves 2 de julio, los principales índices de Wall Street cerraron mixtos, pero con un sesgo alcista. El Nasdaq cayó afectado por tomas de utilidad en acciones tecnológicas, mientras que sus pares subieron tras la publicación de débiles datos del mercado laboral.

El Promedio Industrial Dow Jones, integrado por las acciones de 30 gigantes, subió 1.14% a 52,900.07 puntos; el selectivo S&P 500, de las empresas más valiosas, subió marginalmente hasta 7,483.24 unidades, y el Nasdaq Composite cedió 0.80% a 25,832.67.

Para tener en el radar

Copa del Mundo 2026

Este fin de semana arranca la fase de octavos de final del Mundial 2026.

Este sábado el coanfitrión Canadá buscará continuar en la justa deportiva al enfrentarse contra Marruecos. Mientras que más tarde, la favorita Francia jugará contra Paraguay.

En tanto el domingo se espera el encuentro de México contra Inglaterra en el estadio Azteca.

(Con información de Belén Saldívar, Lilia González, Gerardo Hernández, Octavio Amador y José Antonio Rivera).