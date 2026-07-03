Confianza del consumidor mexicano recuperó terreno en junio; creció 0.4 puntos

La confianza de los consumidores en México recuperó terreno en pleno mes mundialista, luego del desplome que se dio en mayo pasado, de acuerdo con la información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi)

En junio, el Indicador de Confianza del Consumidor (ICC) se ubicó en un nivel de 43.8 puntos, con cifras desestacionalizadas, lo que significó un aumento de 0.4 puntos en comparación con abril pasado.

Así, la confianza del consumidor en México recuperó algo del terreno perdido de mayo, cuando retrocedió 0.9 puntos. Con el dato de junio, el ICC reportó su tercer mes de crecimiento en el 2026.

“Con ello, el indicador mostró una recuperación tras haber alcanzado en mayo su nivel más bajo en más de cuatro años. Sin embargo, en términos anuales, registró una disminución de 1.8 puntos, hilando dieciocho meses consecutivos en contracción”, señaló Monex en un análisis.

De esta manera, los analistas de Monex indicaron que la última lectura del ICC de junio continúa reflejando un deterioro, por lo que la tendencia general permanece a la baja.

“No obstante, se observó una moderación en la intensidad de este deterioro y, en términos mensuales, el indicador registró un avance tras haber alcanzado en mayo su nivel de confianza más bajo en varios años. Esta mejora responde a un entorno en el que la actividad económica del país ha mostrado cierta recuperación, aunque mantiene un bajo dinamismo”.

Otros factores que ayudaron a un mayor optimismo por parte de los consumidores fue la desaceleración de la inflación, así como los avances en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, que ayudó a reducir parcialmente la incertidumbre global.

"Hacia delante, el enfriamiento del mercado laboral y la incertidumbre asociada al entorno comercial seguirán siendo factores de riesgo para la inflación y la actividad económica. En este contexto, la transición hacia un esquema de revisiones anuales del T‑MEC podría incrementar la cautela de los agentes económicos, con implicaciones para la inversión y, en consecuencia, para la confianza del consumidor”, añadieron.

Perspectivas actuales mejoraron

Al interior del informe del Inegi se observó que la mejora mensual en la confianza del consumidor se dio por un mayor optimismo en cuanto a las perspectivas económicas actuales.

El componente que vio una mayor mejora fue el que se refiere a la situación económica actual de los miembros del hogar, con un avance de 1.2 puntos mensuales, seguido de las posibilidades para comprar muebles y electrodomésticos, con un avance de 1.1 puntos.

En tanto, el sentir sobre la situación económica actual del país avanzó 0.7 puntos, mientras que la percepción sobre la situación económica del país esperada dentro de un año creció 0.3 puntos.

El único componente que mostró un deterioro en junio fue el de la situación económica esperada de los miembros del hogar en 12 meses, con una caída de 1 punto.

Ana.martinez@eleconomista.mx