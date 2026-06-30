Vacantes en EU, en su nivel más alto en dos años

Las vacantes de empleo en Estados Unidos alcanzaron un máximo de dos años en mayo, pero la contratación moderada agrió las percepciones de los consumidores sobre el mercado laboral, y la proporción de quienes consideran que el empleo es “difícil de conseguir” aumentó a casi un máximo de cinco años y medio en junio.

Las vacantes de empleo, una medida de la demanda laboral, habían aumentado en 9,000 a 7,594 millones el último día de mayo, el nivel más alto desde mayo del 2024, dijo la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo en su Encuesta de vacantes de empleo y rotación laboral, o informe JOLTS.

Los economistas encuestados por Reuters habían pronosticado 7.30 millones de vacantes en mayo. Pero algunos economistas dijeron que el informe JOLTS debería tratarse con cautela y señalaron que la tasa de respuesta a la encuesta fue muy baja.

Los economistas dijeron que los informes mixtos sugirieron que el mercado laboral se mantuvo estable, a pesar de las fuertes ganancias de los últimos meses. Añadieron que no había indicios de que la guerra entre Estados Unidos e Israel con Irán hubiera impactado el mercado laboral, y muchos consideraban que los riesgos a la baja del conflicto se habían visto enormemente disminuidos por un frágil alto al fuego, que permitiría a la Fed tener más margen para centrarse en combatir la inflación.