La producción de petróleo de EU alcanzó máximo histórico en abril: EIA

La producción de crudo de Estados Unidos ⁠ascendió a 13.93 millones de barriles al día (bpd) en abril, la cifra más ⁠alta jamás registrada, revelaron ⁠este martes los datos mensuales de la Administración de Información de Energía (EIA), ya que las empresas aumentaron el bombeo en respuesta al alza de los precios del petróleo provocada por la guerra en Irán.

La producción aumentó en 216,000 barriles al día en abril, según los datos de la EIA, y el bombeo en Nuevo México alcanzó un máximo histórico de 2.37 millones de bpd.

La producción de crudo en Texas subió ligeramente en 36,000 bpd hasta alcanzar los 5.83 millones de bpd, la cifra más alta desde noviembre. Texas y Nuevo México albergan la cuenca del Pérmico, que representa ⁠aproximadamente la mitad de ⁠la producción de crudo ⁠de Estados Unidos.

El bombeo de Dakota del Norte, ⁠el tercer estado productor más importante, también subió hasta los 1.13 millones de bpd, la cifra más alta desde noviembre.

Los futuros del crudo estadounidense cotizaban el martes en torno a los 70 dólares por barril. En abril habían alcanzado ⁠un máximo de 117.63 dólares.