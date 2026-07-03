Octavos de final del Mundial 2026: Calendario completo, cruces, horarios y dónde ver EN VIVO

La Copa del Mundo 2026 arranca este sábado su fase de octavos de final en la cual 16 selecciones lograron conseguir su pase y disputarán un lugar para la siguiente etapa.

Esta ronda de la justa deportiva se realizará del 4 al 7 de julio en las diversas sedes de México, Estados Unidos y Canadá para definir a las ocho selecciones que continuarán con el sueño de levantar el trofeo de la FIFA.

Los equipos que lograron llegar a esta fase son: Argentina, Bélgica, Brasil, Canadá, Colombia, Egipto, España, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Marruecos, México, Noruega, Paraguay, Portugal, Suiza.

En esta fase, la Selección Mexicana de Futbol buscará seguir haciendo historia mundialista este domingo 5 de julio en punto de las 6:00 pm (tiempo del centro de México) cuando le toque enfrentarse contra Inglaterra en el estadio Azteca.

Los ⁠coanfitriones han sido una de las ⁠revelaciones del torneo, tras ganar sus cuatro partidos sin encajar ningún gol, una hazaña que solo habían logrado antes dos selecciones en un Mundial tras cuatro jornadas: Brasil en 1986 e Italia en 1990.

Te compartimos cómo quedaron los cruces, fechas, horarios y sedes de los partidos que se realizarán en la fase de octavos de final del Mundial 2026.

Calendario de los octavos de final de la Copa del Mundo

Sábado 4 de julio

Canadá vs. Marruecos | 11:00 am |Estadio de Houston, Texas

| 11:00 am |Estadio de Houston, Texas ¿Dónde verlo en vivo?: Solo por streaming en ViX Premium (Mundial).

El ganador de este partido jugará en cuartos de final con quien resulte vencedor del encuentro entre Paraguay y Francia.

Paraguay vs. Francia | 3:00 pm | Estadio Filadelfia

| 3:00 pm | Estadio Filadelfia ¿Dónde verlo en vivo?: Señal de Azteca 7, el sitio y App de TV Azteca Deportes, Canal 5, TUDN y por streaming en ViX Premium (Mundial).

Domingo 5 de julio

Brasil vs. Noruega | 2:00 pm | Estadio Nueva York/Nueva Jersey

| 2:00 pm | Estadio Nueva York/Nueva Jersey ¿Dónde verlo en vivo?: ViX Premium (Mundial)

El equipo vencedor se enfrentará con quien resulte ganador del juego entre México e Inglaterra.

México vs. Inglaterra | 6:00 pm | Estadio Ciudad de México

| 6:00 pm | Estadio Ciudad de México ¿Dónde verlo en vivo?: Señal de Azteca 7, el sitio y App de TV Azteca Deportes, Canal 5, TUDN y por streaming en ViX Premium (Mundial).

Lunes 6 de julio

Portugal vs. España | 1:00 pm | AT&T Stadium en Arlington Texas

| 1:00 pm | AT&T Stadium en Arlington Texas ¿Dónde verlo en vivo?: Señal de Azteca 7, el sitio y App de TV Azteca Deportes, Canal 5, TUDN y por streaming en ViX Premium (Mundial).

La selección que logre avanzar a la siguiente ronda se enfrentará al ganador del juego entre Estados Unidos y Bélgica.

Estados Unidos vs. Bélgica | 6:00 pm | Seattle Stadium

| 6:00 pm | Seattle Stadium ¿Dónde verlo en vivo?: ViX Premium (Mundial)

Martes 7 de julio

Argentina vs. Egipto | 10:00 am |Mercedes-Benz Stadium de Atlanta

| 10:00 am |Mercedes-Benz Stadium de Atlanta ¿Dónde verlo en vivo?: Señal de Azteca 7, el sitio y App de TV Azteca Deportes y ViX Premium (Mundial)

Suiza vs. Colombia | BC Place de Vancouver | 2:00 pm

| BC Place de Vancouver | 2:00 pm ¿Dónde verlo en vivo?: Señal de Azteca 7, el sitio y App de TV Azteca Deportes, Canal 5, TUDN y por streaming en ViX Premium (Mundial).

Mundial 2026: Calendario completo de octavos de final.Gráfico: El Economista

¿Qué sigue en el Mundial 2026?

Una vez concluida la fase mundialista de octavos, los equipos vencedores se enfrentarán en cuartos de final, del 9 al 11 julio; posteriormente, las semifinales se realizarán el14 y 15 de julio.

En tanto, el partido por el tercer lugar será el 18 de julio y la gran final de la Copa del Mundo 2026 está programada para el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium en Nueva Jersey.