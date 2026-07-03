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Octavos de final del Mundial 2026: Calendario completo, cruces, horarios y dónde ver EN VIVO
Esta ronda de la justa deportiva se realizará del 4 al 7 de julio en las diversas sedes de México, Estados Unidos y Canadá para definir a las ocho selecciones que continuarán con el sueño de levantar el trofeo de la FIFA.
La Copa del Mundo 2026 arranca este sábado su fase de octavos de final en la cual 16 selecciones lograron conseguir su pase y disputarán un lugar para la siguiente etapa.
Esta ronda de la justa deportiva se realizará del 4 al 7 de julio en las diversas sedes de México, Estados Unidos y Canadá para definir a las ocho selecciones que continuarán con el sueño de levantar el trofeo de la FIFA.
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Los equipos que lograron llegar a esta fase son: Argentina, Bélgica, Brasil, Canadá, Colombia, Egipto, España, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Marruecos, México, Noruega, Paraguay, Portugal, Suiza.
En esta fase, la Selección Mexicana de Futbol buscará seguir haciendo historia mundialista este domingo 5 de julio en punto de las 6:00 pm (tiempo del centro de México) cuando le toque enfrentarse contra Inglaterra en el estadio Azteca.
Los coanfitriones han sido una de las revelaciones del torneo, tras ganar sus cuatro partidos sin encajar ningún gol, una hazaña que solo habían logrado antes dos selecciones en un Mundial tras cuatro jornadas: Brasil en 1986 e Italia en 1990.
Te compartimos cómo quedaron los cruces, fechas, horarios y sedes de los partidos que se realizarán en la fase de octavos de final del Mundial 2026.
Calendario de los octavos de final de la Copa del Mundo
Sábado 4 de julio
- Canadá vs. Marruecos | 11:00 am |Estadio de Houston, Texas
- ¿Dónde verlo en vivo?: Solo por streaming en ViX Premium (Mundial).
El ganador de este partido jugará en cuartos de final con quien resulte vencedor del encuentro entre Paraguay y Francia.
- Paraguay vs. Francia | 3:00 pm | Estadio Filadelfia
- ¿Dónde verlo en vivo?: Señal de Azteca 7, el sitio y App de TV Azteca Deportes, Canal 5, TUDN y por streaming en ViX Premium (Mundial).
Domingo 5 de julio
- Brasil vs. Noruega | 2:00 pm | Estadio Nueva York/Nueva Jersey
- ¿Dónde verlo en vivo?: ViX Premium (Mundial)
El equipo vencedor se enfrentará con quien resulte ganador del juego entre México e Inglaterra.
- México vs. Inglaterra | 6:00 pm | Estadio Ciudad de México
- ¿Dónde verlo en vivo?: Señal de Azteca 7, el sitio y App de TV Azteca Deportes, Canal 5, TUDN y por streaming en ViX Premium (Mundial).
Lunes 6 de julio
- Portugal vs. España | 1:00 pm | AT&T Stadium en Arlington Texas
- ¿Dónde verlo en vivo?: Señal de Azteca 7, el sitio y App de TV Azteca Deportes, Canal 5, TUDN y por streaming en ViX Premium (Mundial).
La selección que logre avanzar a la siguiente ronda se enfrentará al ganador del juego entre Estados Unidos y Bélgica.
- Estados Unidos vs. Bélgica | 6:00 pm | Seattle Stadium
- ¿Dónde verlo en vivo?: ViX Premium (Mundial)
Martes 7 de julio
- Argentina vs. Egipto | 10:00 am |Mercedes-Benz Stadium de Atlanta
- ¿Dónde verlo en vivo?: Señal de Azteca 7, el sitio y App de TV Azteca Deportes y ViX Premium (Mundial)
- Suiza vs. Colombia| BC Place de Vancouver | 2:00 pm
- ¿Dónde verlo en vivo?: Señal de Azteca 7, el sitio y App de TV Azteca Deportes, Canal 5, TUDN y por streaming en ViX Premium (Mundial).
¿Qué sigue en el Mundial 2026?
Una vez concluida la fase mundialista de octavos, los equipos vencedores se enfrentarán en cuartos de final, del 9 al 11 julio; posteriormente, las semifinales se realizarán el14 y 15 de julio.
En tanto, el partido por el tercer lugar será el 18 de julio y la gran final de la Copa del Mundo 2026 está programada para el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium en Nueva Jersey.