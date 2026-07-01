Envíos de remesas a México crecen 3.8% en mayo por cuarto mes consecutivo

Los ingresos por remesas a México, una de las principales fuentes ⁠de divisas del ⁠país, crecieron en mayo, marcando el cuarto mes consecutivo de ascenso, según datos divulgados la mañana de este miércoles por el Banco de México (Banxico).

Los envíos en el quinto mes del año se incrementaron un 3.8% interanual a 5,611 millones de dólares. La última caída había sido en enero, del 1.4 por ciento.

De acuerdo con los datos del Banxico, el número de operaciones -provenientes principalmente de Estados Unidos- disminuyó un 1.7% interanual, a 13.9 millones de transacciones, aunque el monto promedio ⁠por orden creció ⁠un 5.6% ⁠hasta los 404 dólares.

Las remesas a México han estado en el punto de mira por el uso que de ellas hacen los cárteles de la droga mexicanos para ⁠lavar sus ganancias ilícitas en Estados Unidos.