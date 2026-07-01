Remesas a México se recuperan en 2026 ante mejores condiciones de empleo en EU para migrantes: BBVA

Las remesas hacia México hilaron cuatro meses consecutivos al alza, al totalizar 5,611 millones de dólares en mayo, un incremento de 3.8% anual, y se recuperan de la caída que sufrieron en 2025, esto gracias a una mejora en las condiciones de empleo en Estados Unidos para los migrantes mexicanos, según en análisis de BBVA.

En los primeros cinco meses del 2026, las remesas sumaron 25,287 millones de dólares, un crecimiento de 2.8% respecto al mismo periodo del año pasado, según datos del Banco de México.

Esto cuando en todo 2025, el flujo de remesas hacia nuestro país cayó 6.1% a tasa anual, al totalizar 61,791 millones de dólares.

De acuerdo con un análisis de BBVA, elaborado por Juan José Li Ng, hay evidencia de que la política migratoria de Estados Unidos habría sido responsable de la caída de las remesas en 2025.

“Entre abril y agosto de 2025 se observa una contracción en la tasa de participación laboral de los migrantes mexicanos, la cual coincide con las caídas más pronunciadas de las remesas hacia México durante ese año”, apuntó el especialista de BBVA.

No obstante, resaltó que desde septiembre de 2025 hasta mayo de 2026 se observa una tendencia al alza en dicha participación laboral, la cual coincide con la recuperación de las remesas.

En noviembre de 2025 la tasa de participación laboral de los migrantes mexicanos (que mide el porcentaje de personas que trabajan del total de la población de 16 años o más) era de 65.8%, mientras que para mayo de 2026 ya era de 66.3%, según datos del Current Population Survey (CPS).

“Los datos indican que las condiciones de empleo de los migrantes mexicanos, considerando tanto a la población documentada como a la no documentada, han mejorado en los últimos meses, pese a las fuertes restricciones migratorias impuestas por la actual administración en Estados Unidos”, dijo el experto de BBVA.

Asimismo, destacó que se observa una tendencia favorable en la tasa de desempleo de los migrantes mexicanos, lo cual igualmente resulta favorable para la economía de estos hogares y para sus familiares que reciben remesas en México.

“Para mayo de 2026, la tasa de desempleo fue del 3.9 %, un nivel muy similar al promedio registrado entre 2021 y 2022”, dijo el especialista.

Asimismo, señaló que en los últimos siete meses se observa una tendencia decreciente en el porcentaje de empleos de tiempo parcial entre los migrantes mexicanos.

En noviembre de 2025, el 22.8 % de los migrantes mexicanos ocupados laboraba con jornadas de tiempo parcial, mientras que en mayo de 2026 este indicador se redujo al 19.0 por ciento.

En mayo de 2026, hubo un total 13.9 millones de operaciones para el envío de remesas al país, 1.7 % menos que un año antes. La remesa promedio fue de 404 dólares, un incremento del 5.8 % a tasa anual.

Apreciación del peso afecta a receptores de remesas

Li Ng dijo que a pesar de que el incremento de flujos de remesas ha sido benéfico para las familias que las reciben, en realidad la apreciación del peso mexicano observada durante 2026 ha provocado que los hogares receptores hayan recibido menos pesos por cada dólar enviado.

“Así, al considerar el efecto del tipo de cambio y descontar la inflación, en términos reales los hogares receptores de remesas recibieron en mayo 11.1 % menos recursos que los percibidos un año antes”, dijo.