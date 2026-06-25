Empleo femenino fue el único con crecimiento en mayo

El empleo femenino fue el único que creció en mayo, algo que no ocurría desde hace siete meses, indican los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).

En el quinto mes del año, se sumaron 61,726 mujeres a la población ocupada, mientras que 256,311 hombres salieron de la fuerza laboral, de acuerdo con las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Una tendencia similar se observó en octubre del 2025, cuando el empleo masculino cayó en 251,089 plazas y el femenino creció en 906,600 puestos.

El aumento de mujeres en la población ocupada y el decremento de hombres se asocia al “severo estancamiento de la economía nacional”, el cual provoca que en los hogares se empleen quienes encuentran la primera oportunidad laboral con mejores condiciones, expone Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base.

“Se ha deteriorado el mercado laboral que puede ocurrir que en un hogar hombre y mujer busquen empleo y quien encuentra uno con mejores condiciones es quien lo toma”, explica Siller.

En el quinto mes del año, la tasa de desempleo registró un alza mensual de 0.3 puntos porcentuales para colocarse en 2.8%, su nivel más alto en ocho meses.

Esto luego que 190,071 personas engrosaron las filas de la población desocupada. Además, la tasa de informalidad se mantuvo en un nivel similar al de abril para ubicarse en 55.2 por ciento.

En el universo de la informalidad, el principal aumento para el caso de las mujeres se registró en el rengón del sector informal, el cual absorbió a todo el crecimiento. Esta categoría la ocupación informal en actividades como micronegocios y el trabajo por cuenta propia.

“Vemos un aumento general en la tasa de informalidad. Digamos que lo que más preocupa es (...) el incremento en la parte concreta del trabajo en el sector informal de la economía (los micronegocios)” advierte Axel González Gómez, coordinador de Datos en México ¿cómo vamos?

El sector terciario es donde más mujeres se sumaron a la fuerza laboral, mientras que en el agropecuario y el industrial se registraron descensos.

Dentro del sector servicios, el comercio fue el que más empleo femenino generó, con 154,000 puestos de trabajo.

En contraste, el sector industrial registró 220,810 hombres menos ocupados, un campo con mayor participación de varones.

“Si en industrias manufactureras el dinamismo en empleo es bajo entonces eso podría explicar por ejemplo que haya menos generación de empleo para hombres”, agrega Axel González.

Mundial dará un respiro, pero no solución

Especialistas estiman que habrá generación de empleo en junio y julio por el Mundial de Futbol, pero la mayoría será informal.

“Yo creo que el Mundial es lo único que está salvando a México ahorita (...) Por lo demás, la verdad es que estamos en la orillita del severo estancamiento económico. Son factores estructurales que nos han llevado ahí, no se ve que la situación vaya a mejorar en el corto plazo”, advierte Siller.

Destacan que las mujeres se emplean principalmente en trabajos precarios y que la participación en el mercado laboral es aún desigual y preocupante.

La tasa de participación económica de las mujeres fue de 45.8%, una diferencia de 28.4 puntos porcentuales que la de los varones. “Uno de los retos es cómo hacer que esta brecha sea cada vez más chica (...) esta brecha se debe a un mal sistema de cuidados en México y la que ellas asumen la mayoría del trabajo de cuidados no remunerados”, explica Gonzalo Hernández Licona, director del Observatorio Social del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY).