Confianza del consumidor estadounidense aumentó en junio

La confianza del consumidor en Estados Unidos aumentó ligeramente en junio, impulsada por el descenso en los precios de la gasolina tras la frágil tregua en el conflicto de Medio Oriente. Sin embargo, las percepciones de los hogares sobre el mercado laboral continuaron deteriorándose, aunque sus expectativas sobre la economía y los ingresos mejoraron para los próximos meses.

El Conference Board informó que su Índice de Confianza del Consumidor subió a 91.2 en junio, desde 90.6 revisados a la baja de mayo. No obstante, el dato quedó por debajo de la expectativa de los economistas consultados por Reuters, quienes proyectaban un aumento hasta 94.7, desde el nivel previamente reportado de 93.1 para mayo.

El avance estuvo impulsado por una mejora en el Índice de Expectativas, que aumentó 3 puntos hasta 74.4, reflejando una visión más favorable sobre la actividad económica y los ingresos familiares en los próximos seis meses. En contraste, el Índice de Situación Actual, que mide la percepción sobre las condiciones empresariales y del mercado laboral, cayó 3 puntos hasta 116.4.

Los precios de la gasolina descendieron por debajo de los cuatro dólares por galón a mediados de junio, por primera vez desde que comenzó el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán a finales de febrero.

“La confianza del consumidor aumentó ligeramente en junio debido a que la caída de los precios del petróleo en las últimas semanas proporcionó cierto alivio a los temores de inflación”, señaló Dana Peterson, economista en jefe del Conference Board.

Agregó que las valoraciones sobre la situación económica actual mejoraron ligeramente, pero “las percepciones del mercado laboral actual se suavizaron considerablemente”, mientras que las expectativas sobre la economía y los ingresos mostraron una recuperación.

En ese sentido, el porcentaje de consumidores que afirmó que es “difícil conseguir trabajo” aumentó a 22.5%, su nivel más alto desde enero del 2021.

Al mismo tiempo, el diferencial entre quienes consideran que hay abundancia de empleos y quienes creen que es difícil encontrar uno se redujo a 2.4 puntos porcentuales, lo que refleja un debilitamiento en la percepción del mercado laboral. Pese a ello, los consumidores prevén pocos cambios en las condiciones de empleo durante los próximos seis meses.

El informe también mostró una disminución en las preocupaciones relacionadas con la guerra, la geopolítica y el impacto de los precios del petróleo, en línea con la extensión del alto al fuego entre Estados Unidos e Irán durante el periodo de levantamiento de la encuesta.