Bolsa mexicana registra caídas marginales en jornada de bajo volumen; cierra semana negativa

Las bolsas de valores de México registraron caídas marginales en la jornada del viernes. Los índices locales bajaron un poco en una sesión de actividades reducidas por la ausencia de negociaciones en Wall Street, en el feriado del Día de la Independencia (4 de julio).

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, bajó 0.02% a 67,060.49 puntos, mientras que el FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), perdió 0.01% en 1,347.11 unidades.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia se observaron desempeños mixtos. Las ganancias las lideró Grupo México, con una subida de 1% a 199.51 pesos, mientras que en las caídas destacaron Asur, con 2.02% a 531.79 pesos, y Alsea, con un descenso de 0.93% a 45.1 pesos.

Los mercados accionarios operaron con escaso volumen debido a la ausencia de actividades financieras en Estados Unidos por feriado. Los inversionistas seguían asimilando positivamente datos laborales débiles estadounidenses que reducían las apuestas de alza de tasas.

En el aspecto negativo, los inversionistas locales se mostraban cautelosos después de que esta semana el gobierno de Donald Trump rechazó la prorroga al acuerdo entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), lo que abrió un plazo de 10 años para su liquidación.

En este contexto, el índice S&P/BMV IPC terminó la semana con una leve caída acumulada de 0.25%, con lo que su rendimiento en lo que va del año cercano a 4 por ciento.