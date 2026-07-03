Los precios mundiales de los alimentos bajan levemente en junio por caída de los cereales y el azúcar

Los precios de los alimentos retrocedieron ligeramente en todo el mundo en junio respecto al mes anterior, debido a la caída de los cereales, de los productos lácteos y del azúcar, señaló este viernes la FAO, que no obstante advirtió sobre los "crecientes riesgos" vinculados a El Niño.

El índice de precios internacionales de los alimentos de la FAO, que sigue la evolución de una cesta de productos, bajó en junio un 0.3% en un mes.

Sin embargo, aumentó un 2.2% en un año, principalmente debido a las perturbaciones relacionadas con la guerra en Oriente Medio, en particular el aumento del costo de la energía.

En un mes, el precio de los cereales y del azúcar descendió, pero el de los aceites vegetales y la carne aumentó.

"Los mercados de materias primas reaccionan de manera diferente", explicó Bubaker Ben Belhasen, director de la División de Mercados y Comercio de la FAO.

En junio, el índice de precios de los cereales retrocedió un 3.5%, bajo la influencia de las cotizaciones mundiales del trigo, en plena cosecha, y del maíz, marcado por una abundante producción sudamericana.

El del azúcar bajó un 5.7% en junio, debido al retroceso del etanol en Brasil, pero esta caída sigue limitada por los temores a un impacto del fenómeno climático El Niño en la producción de la India y Tailandia.

El precio de los aceites vegetales, en cambio, aumentó un 3.8%, sobre todo los de palma y de colza, impulsados por la demanda de biocombustibles.

La carne, con un +0.5%, alcanzó un récord, gracias al empuje de la avicultura.

Para este año, la FAO prevé cosechas importantes, aunque persiste la incertidumbre vinculada a El Niño.

Según la entidad, la producción de cereales de 2026 debería ser la segunda más importante jamás registrada, con 2,983 millones de toneladas (un 1.9% por debajo del récord de 2025).

Se espera, no obstante, que el trigo retroceda, hasta algo más de 800 millones de toneladas, ya que El Niño afecta particularmente a la cosecha australiana.

La producción de arroz, en tanto, debería situarse un 1.8% por debajo del récord del año pasado.