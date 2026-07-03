Octavos de final del Mundial 2026: ¿Cuáles partidos podrás ver gratis en tv abierta?

La Copa del Mundo 2026 ya llegó a la fase de octavos de final y con ello los fanáticos esperan seguir más de cerca a sus equipos favoritos para verlos llegar a las últimas rondas de esta justa mundialista.

Ante ello, algunos de los partidos más llamativos de esta ronda del Mundial podrán ser sintonizados por los fanáticos en México a través de canales de televisión abierta de manera gratuita. Entre los que destaca el encuentro entre la Selección Mexicana e Inglaterra, programado para este domingo 5 de julio a las 6:00 pm.

En esta fase, las televisoras mexicanas podrán transmitir al menos cuatro de los ocho juegos programados. Mientras que el resto podrán ser vistos a través del servicio de streaming ViX Premium (Mundial).

En el caso de Televisa, la mayoría de los partidos se transmitirán por Canal 5 y en algunos casos en Las Estrellas y Canal Nueve, mientras que en el caso de Televisión Azteca, los fanáticos podrán sintonizar los partidos mediante Azteca 1, en el sitio web de la televisora y a través de la App de TV Azteca Deportes.

Te compartimos el calendario de los partidos de octavos de final del Mundial 2026 y dónde podrás disfrutarlos EN VIVO.

Sábado 4 de julio

Canadá vs. Marruecos | 11:00 am |Estadio de Houston, Texas. ¿Dónde verlo en vivo?: Solo por streaming en ViX Premium (Mundial).

Paraguay vs. Francia | 3:00 pm | Estadio Filadelfia. Podrás verlo en televisión abierta: Señal de Azteca 7, el sitio y App de TV Azteca Deportes, Canal 5, TUDN y por streaming en ViX Premium (Mundial).

Domingo 5 de julio

Brasil vs. Noruega | 2:00 pm | Estadio Nueva York/Nueva Jersey. ¿Dónde verlo en vivo?: Solo por streaming en ViX Premium (Mundial).

México vs. Inglaterra | 6:00 pm | Estadio Ciudad de México. Podrás verlo en televisión abierta: Señal de Azteca 7, el sitio y App de TV Azteca Deportes, las Estrellas, Canal 5, Canal 9, TUDN y por streaming en ViX Premium (Mundial).

Lunes 6 de julio

Portugal vs. España | 1:00 pm | AT&T Stadium en Arlington Texas. Podrás verlo en televisión abierta: Señal de Azteca 7, el sitio y App de TV Azteca Deportes Canal 5, TUDN y por streaming en ViX Premium (Mundial).

Estados Unidos vs. Bélgica | 6:00 pm | Seattle Stadium. ¿Dónde verlo en vivo?: Solo por streaming en ViX Premium (Mundial).

Martes 7 de julio

Argentina vs. Egipto | 10:00 am |Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. ¿Dónde verlo en vivo?:Solo por streaming en ViX Premium (Mundial).

Suiza vs. Colombia| BC Place de Vancouver | 2:00 pm. Podrás verlo en televisión abierta: Señal de Azteca 7, el sitio y App de TV Azteca Deportes, Canal 5, TUDN y por streaming en ViX Premium (Mundial).