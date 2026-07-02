Wall Street cierra mixto; cifras de nóminas no agrícolas mejoran el ánimo del mercado

Los principales índices de Wall Street cerraron mixtos, pero con un sesgo alcista la sesión de este jueves. El Nasdaq cayó afectado por tomas de utilidad en acciones tecnológicas, mientras que sus pares subieron tras la publicación de débiles datos del mercado laboral.

El Promedio Industrial Dow Jones, integrado por las acciones de 30 gigantes, subió 1.14% a 52,900.07 puntos; el selectivo S&P 500, de las empresas más valiosas, subió marginalmente hasta 7,483.24 unidades, y el Nasdaq Composite cedió 0.80% a 25,832.67.

El ⁠crecimiento del empleo en Estados Unidos se ralentizó más de lo esperado el mes pasado y los datos de mayo se revisaron a la baja. Las nóminas no agrícolas crecieron en 57,000 puestos solamente, luego de un aumento revisado a la baja de 129,000 en mayo.

Los inversionistas reaccionaron inicialmente con optimismo ante un alivio en las apuestas por alzas en la tasa de la Reserva Federal (Fed) este año. Sin embargo, los avances perdieron fuerza antes de un fin de semana más largo, sin noticias sobre la guerra con Irán.

Ocho de los 11 sectores principales del S&P 500 cerraron con avances, encabezados por el de cuidado de la salud (+2.70%) y el de consumo básico (+2.41%). Tecnologías de la información (-1.46%) y el sector de servicios de comunicación (-0.83%) encabezaron las bajas.