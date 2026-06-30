Caída en ingresos petroleros e ISR le pasaron factura a las finanzas públicas

La caída en los ingresos petroleros y una menor recaudación por concepto del Impuesto sobre la Renta (ISR) le continuaron pasando factura a las finanzas públicas en los primeros cinco meses del año, de acuerdo con la información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

El Informe de Finanzas Públicas y la Deuda Pública mostró que entre enero y mayo pasados, los ingresos públicos sumaron 3 billones 554,847 millones de pesos, lo que representó una caída de 1.8% en comparación anual.

Además de la caída de los ingresos presupuestarios, estos se ubicaron 151,471 millones de pesos por debajo del programa.

Al interior, se observó que las principales causas de esta caída en los ingresos públicos se debió a menores ingresos petroleros y por ISR.

En el caso de los ingresos petroleros, pese al mayor precio del petróleo, la menor plataforma petrolera a la esperada dejó recursos por 380,789 millones de pesos, 3.2% menos en comparación anual.

"Los ingresos petroleros crecieron 10.9% real anual en mayo, en un entorno de mayores precios internacionales del petróleo. En los primeros cinco meses, sin embargo, disminuyeron 3.2% real anual, ante el comportamiento de la plataforma de exportación y el efecto de la apreciación cambiaria, que redujo la valuación en moneda nacional de las ventas de hidrocarburos", explicó la dependencia a cargo de Édgar Amador Zamora.

Del lado de los impuestos, el ISR dejó una recaudación de 1.3 billones de pesos, 5.8% menos anual, 72,314 millones de pesos menos a lo programado.

"La recaudación del ISR disminuyó 5.8% real anual, por menores pagos asociados con las declaraciones anuales de personas morales y físicas. Esta reducción se mitigó parcialmente con un mayor desempeño de la recaudación por sueldos y salarios, en un contexto de incrementos en los salarios reales y resiliencia del empleo formal", añadió la SHCP.

En contraste, la recaudación del IVA aumentó 3.3%, mientras que la del IEPS 6.9% y la de las importaciones incrementó 3.1% anual.

De esta manera, los ingresos tributarios totales llegaron a 2.4 billones de pesos, 1.4% menos anual.

Gasto creció

En contraste, pese a los menores ingresos que se obtuvieron y el subejercicio que se observó en el periodo, el gasto público presentó un crecimiento de 2.3% en comparación anual.

En total, se ejercieron 3 billones 973,596 millones de pesos, 417,814 millones de pesos por debajo de lo programado.

Al interior, el gasto programable —destinado a proveer de servicios a la población— fue de 2.8 billones de pesos, 4.3% más en comparación anual.

Por su parte, el gasto no programable, sin considerar el costo financiero de la deuda, fue de 693,742 millones de pesos, 2.8% más anual.

En cuanto a los recursos que se destinaron al servicio de la deuda, estos sumaron 433,775 millones de pesos, 9.6% menos que hace un año.

"Al cierre de mayo, los balances fiscales mostraron resultados favorables frente al programa. El déficit presupuestario fue 266,000 millones de pesos menor a lo previsto y el balance primario presupuestario registró un superávit de 15,000 millones de pesos, que se compara favorablemente con el déficit programado. Los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP) ascendieron a 528,000 millones de pesos, en línea con las metas aprobadas por el H. Congreso de la Unión", destacó Hacienda.