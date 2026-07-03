México vs. Inglaterra: FIFA mantiene el horario previsto para el partido del domingo 5 de julio 

La FIFA mantuvo sin cambios el horario en el que se realizará el partido de octavos de final entre México e Inglaterra del Mundial de Futbol 2026, programado para este domingo 5 de julio a las 6:00 pm (tiempo del centro de México), luego de que se había mencionado que estaba considerando ajustarlo ante el pronóstico de tormentas eléctricas en la Ciudad de México.

Más temprano trascendió que la FIFA consideraba adelantar el horario de este partido en el Estadio Ciudad de México, para evitar una situación similar a la ocurrida en el juego entre México y Ecuador, el pasado martes 30 de junio, cuando una tormenta eléctrica obligó a retrasar una hora el inicio del encuentro de dieciseisavos de final para cumplir con los protocolos de seguridad.

Sin embargo, en el sitio oficial de FIFA donde despliega los horarios de los próximos juegos del Mundial de Futbol 2026, no mostró modificaciones al horario del partido que disputará el Tri este domingo.

Horario del partido México vs. Inglaterra del Mundial de Futbol 2026.Especial

El entrenador mexicano, Javier Aguirre, había mostrado su descontento por ⁠el posible cambio de horario ⁠para el encuentro del domingo ⁠y dijo que la noticia le había caído "como una patada en ⁠el estómago".

"Cambias todo, ahora hay que cambiar todo, todo el plan, todo el trabajo", dijo en una entrevista radiofónica.

"Evidentemente, acataremos lo que diga FIFA, pero a mí especialmente no me gusta nada ni a mis jugadores" y añadió que las 6:00 pm era una hora "fantástica" para el ⁠partido.

Una vez concluido el encuentro contra Ecuador, más de un millón de personas salieron a las calles en la capital mexicana para celebrar la clasificación de su selección y al menos cuatro fallecieron durante los festejos.

Durante la primera fase del torneo, otro partido también se vio afectado por la meteorología. El Francia-Irak en Filadelfia fue suspendido al descanso por el riesgo severo de tormentas y no se reanudó hasta dos horas más tarde.

Cómo estará el clima en CDMX el domingo 5 de julio?

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para el próximo domingo 5 de julio, la Ciudad de México registrará lluvias fuertes con una probabilidad del 60% durante la tarde, además de rachas de viento de hasta 40 kilómetros por hora y posibles tormentas eléctricas.

El domingo también está programado un segundo encuentro de octavos, entre Brasil y Noruega en East Rutherford, a las afueras de Nueva York.

¿Dónde ver el partido México vs. Inglaterra?

Además de poder acudir a la transmisión en vivo que se hará en las pantallas que se colocarán en diversas zonas de la Ciudad de México y las inmediaciones del Ángel de la Independencia, en Avenida Paseo de la Reforma, y al FIFA Fan Fest instalado en el Zócalo del Centro capitalino, los fanáticos podrán disfrutar de este juego de forma gratuita a través de televisión abierta por el Canal 5, Azteca 7, en el canal de paga TUDN y el servicio de streaming ViX Premium (Mundial).

(Con información de María Fernanda Sosa Santiago y AFP.)