Peso mexicano cierra estable frente al dólar y termina la semana con moderado avance acumulado

El peso mexicano concluyó estable frente al dólar la última sesión de la semana. La divisa local mostró pocos cambios en una sesión de reducida liquidez por un feriado estadounidense, con lo que terminó la semana con una moderada ganancia acumulada.

El tipo de cambio terminó la jornada de este viernes 3 de julio en el nivel de 17.4774 unidades por dólar, frente a un cierre de 17.4795 unidades ayer, con los datos oficiales del Banco de México (Banxico), esto significó para la moneda una ganancia de 0.01%, inferior a un centavo.

El precio del dólar se movió en un rango acotado entre un máximo de 17.4864 unidades y un mínimo de 17.4181. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara al dólar con seis monedas referencia, avanzó 0.02% a 100.88 unidades.

Los mercados globales operaron con poca liquidez ante la ausencia de actividad financiera en Estados Unidos por el feriado del Día de la Independencia. Los operadores seguían asimilando positivamente datos laborales débiles estadounidenses publicados ayer.

El crecimiento del empleo se ralentizó más de lo esperado ⁠en junio en Estados Unidos, según el reporte mensual de nóminas no agrícolas. Además, los datos del mes ⁠anterior se revisaron a la baja, lo llevó a los operadores a bajar las apuestas por tasas más altas.

En este contexto, el peso mexicano registró una moderada ganancia semanal, que fue limitada por las noticias sobre el comercio. Comparado con un cierre oficial de 17.5050 unidades por dólar, esto dejó una ganancia de 2.76 centavos o de 0.16 por ciento.

El sentimiento del mercado local continuará condicionado en el corto plazo por la información sobre el T-MEC, después de que Estados Unidos se negó a prorrogar el pacto con Canadá y México, lo que abrió un plazo de diez años para su liquidación gradual.

Por otra parte, los operadores esperan la próxima semana las minutas de política monetaria de la Reserva Federal estadounidense y del Banco de México, junto con las cifras de inflación local, que ayudarán a evaluar el panorama para la política monetaria.