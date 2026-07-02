Ventas de autos en México aceleran hasta récord histórico en el primer semestre de 2026: Inegi

La venta de vehículos ligeros en México aceleró durante el primer semestre de 2026, al crecer 5.3% respecto a igual periodo del 2025, al colocar 754,394 autos nuevos, cifra considerada como histórica para la industria automotriz tras el boom de bonos y descuentos ofrecidos por las marcas, reportó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

De acuerdo con el Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros (RAIAVL) elaborado por el INEGI, durante junio del 2026, el mercado automotriz mexicano logró vender 126,778 unidades, que representa incremento del 7.6% en comparación con las 117,780 unidades que se vendieron en el mismo mes del año anterior, lo que equivale a 8,998 vehículos adicionales en circulación.

Las marcas chinas siguen ganando espacio en el mercado mexicano, con crecimiento de triple digito y doble como es el caso de Geely con aumento de 250% respecto al mismo semestre del 2025 y MG de 19.6%, respectivamente.

Aunque marcas como Stellantis se posicionan y Mazda repuntaron a doble digito. En caso contrario, Nissan se enfrentó a una caída de 1% durante el semestre, mientras que en junio redujo 9% respecto al 2025.

El reporte semestral confirma que unas pocas marcas siguen reteniendo la mayor rebanada del pastel en el mercado mexicano, aunque la competencia de nuevas firmas y grupos asiáticos sigue diversificando las opciones de compra.

En el Top 5 de participación de mercado de enero a junio de 2026, Nissan, se mantiene como el líder indiscutible en México con el 16.8% de participación, sumando un total de 127,099 unidades vendidas. Seguido por General Motors con el 12.9% del mercado (96,941 unidades). Le sigue Volkswagen, el grupo alemán se consolida en el tercer puesto con el 11% (82,612 unidades, incluyendo Audi, Bentley, Porsche y SEAT).

En cuarto sitio se ubica Toyota con el 8.2% de cuota de mercado (62,129 unidades) y KIA cierra los primeros cinco puestos con el 7.3% de participación (54,852 unidades).

Guillermo Rosales, presidente de la AMDA proyectó que la buena racha de ventas seguirá durante el resto del 2026, impulsado por el aumento del financiamiento automotriz.

La venta de junio del 2026 se coloca como la tercer cifra más alta desde el 2016 y el 2017.

En cuanto al desempeño contra mes inmediato anterior, se registra una ligera disminución en los vehículos ligeros nuevos vendidos, de 329 unidades, es decir, una caída de 0.3% con respecto al dato de mayo de 2026.