Gasto creció 2.3% a mayo, pese a subejercicio

El gasto público entre enero y mayo fue mayor al de hace un año pese a que se gastó menos recursos de lo aprobado para el periodo, de acuerdo con las estadísticas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

El Informe de Finanzas Públicas y la Deuda Pública a mayo mostró que en los primeros cinco meses del año, el gobierno de Claudia Sheinbaum gastó 3 billones 973,596 millones de pesos, lo que representó un crecimiento de 2.3% en un año donde se busca, nuevamente, bajar el déficit fiscal.

Aunque el gasto público creció en comparación con hace un año, presentó un subejercicio de 417,814 millones de pesos, es decir, se gastó menos a lo aprobado para el periodo.

“El gasto público continuó orientado a garantizar derechos y fortalecer el bienestar de la población”, aseguró la dependencia a cargo de Édgar Amador Zamora.

Déficit fiscal aumentó 42%

Mientras tanto, el déficit fiscal aumentó sustancialmente entre enero y mayo, pese a ser el segundo año donde el gobierno de Claudia Sheinbaum busca reducirlo, ante el nivel histórico al que se llegó en el 2024.

Así, los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP) fueron de 527,610 millones de pesos, lo que representó un aumento de 42% en comparación anual.

Este año es el segundo de consolidación fiscal, donde algunos analistas e instituciones han apuntado que, probablemente, no se pueda lograr reducirlo de 4.8 a 4.1% del Producto Interno Bruto (PIB).

El reto de la consolidación fiscal se heredó del sexenio pasado, ya que para terminar obras emblemáticas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador se contrajo deuda histórica que llevó a que el déficit fiscal cerrara en 5.7% del PIB.

“Al cierre de mayo, los balances fiscales mostraron resultados favorables frente al programa. El déficit presupuestario fue 266,000 millones de pesos menor a lo previsto y el balance primario presupuestario registró un superávit de 15,000 millones de pesos, que se compara favorablemente con el déficit programado. Los RFSP ascendieron a 528,000 millones de pesos, en línea con las metas aprobadas por el H. Congreso de la Unión”, aseguró la dependencia a cargo de Édgar Amador Zamora.

De esta manera, el Saldo Histórico de los RFSP, la deuda en su medida más amplia, llego a un nivel de 18.5 billones de pesos, un aumento de 2.7% en comparación con mayo de hace un año.

“El SHRFSP se ubicó en 50.6% del PIB, nivel moderado frente a otras economías emergentes y de América Latina. Este resultado refleja una gestión fiscal responsable y un manejo prudente de la deuda, en línea con el avance en la consolidación fiscal”, indicó la dependencia.

Más recursos para atender a la población

Dentro del informe de la Secretaría de Hacienda se observó que el gasto programable, que es el que se destina a proveer de servicios a la población y garantizar sus derechos, fue de 2.8 billones de pesos en los cinco primeros meses del año, un aumento de 4.3% en comparación anual.

Dentro de este rubro, el gasto del gobierno federal –ramos autónomos, administrativos y generales– creció 6.8% anual, mientras que el de los organismos de control directo (IMSS e ISSSTE) aumentó en 11.1% y el de empresas públicas (Pemex y CFE) cayó 20.1 por ciento.

Por su parte, el gasto no programable, sin considerar el costo financiero de la deuda, fue de 693,742 millones de pesos, 2.8% más anual.

“Las participaciones a entidades federativas y municipios disminuyeron 3% real anual, como resultado de la reducción de 3.1% en la recaudación federal participable”, explicó la Hacienda.

En cuanto a los recursos que se destinaron al servicio de la deuda, estos sumaron 433,775 millones de pesos, 9.6% menos que hace un año.

“El costo financiero de la deuda disminuyó 9.6% real anual, resultado de la estrategia de refinanciamiento del gobierno federal, que permitió mejorar el perfil de vencimientos y generar ahorros en un contexto de volatilidad e incertidumbre en los mercados internacionales. A este resultado también se sumó el efecto favorable de la apreciación cambiaria sobre los pasivos en moneda extranjera. Con ello, el costo financiero se ubicó en 86,000 millones de pesos por debajo de lo programado”, agregó la SHCP.