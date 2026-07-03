El comercio entre la UE y EU alcanzó récord en 2025 a pesar de los aranceles de Trump

El comercio de mercancías entre la Unión Europea y Estados ⁠Unidos alcanzó el año pasado la cifra récord de 875,000 millones de euros (1,00 billón de dólares) a pesar de las crecientes presiones arancelarias, ⁠pero las cifras generales ocultan graves ⁠perjuicios en sectores clave, reveló este viernes un estudio del Instituto de Economía Alemán (IW).

Las exportaciones de la Unión Europea a Estados Unidos aumentaron un 7.7%, hasta los 580,000 millones de euros, mientras que las importaciones estadounidenses a la UE subieron un 2.2%, hasta los 295,000 millones de euros, lo que elevó el superávit comercial de la UE a casi 285,000 millones de euros.

A primera vista, estas cifras récord podrían sugerir que los aranceles introducidos bajo el mandato del presidente Donald Trump y las tensiones políticas no han afectado en gran medida a las relaciones económicas subyacentes o incluso las han intensificado de forma involuntaria. Sin embargo, esta primera impresión es engañosa, según la economista del IW Samina Sultan.

Algunos sectores ya están sufriendo de forma significativa, en particular el sector del automóvil. Las exportaciones de automóviles y piezas de la UE a Estados Unidos cayeron un 20.4% en 2025, y Alemania —que representa casi ⁠dos tercios de las exportaciones de automóviles de ⁠la UE a Estados Unidos— ⁠registró una caída del 18.9 por ciento.

Irlanda se desmarcó de la tendencia con un ⁠aumento del 52.7% en las exportaciones, impulsado por los productos farmacéuticos y químicos exentos de aranceles.

El comercio transatlántico de servicios también alcanzó un récord de 865,000 millones de euros, aunque la UE registró un déficit de 178,000 millones de euros en esa categoría.

Los derechos de propiedad intelectual —que abarcan licencias de software, patentes y marcas registradas— representaron más del 40% de ⁠las importaciones de servicios de la UE procedentes de EU, con un aumento del 13.7 por ciento.