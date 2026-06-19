Vivienda en destinos turísticos: La plusvalía se muda del lujo a colonias medias

Los principales destinos turísticos de México registran incrementos en el valor de la vivienda por encima del promedio nacional. Sin embargo, el comportamiento del mercado muestra un cambio relevante: las mayores ganancias de plusvalía ya no se concentran necesariamente en los desarrollos de lujo, sino en corredores de vivienda media y accesible.

De acuerdo con Jorge Mc Loughlin, director general de Metric Analysis System, el fenómeno refleja la fortaleza del turismo como motor económico. Actualmente, el sector aporta 8.7% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional y genera alrededor de 2.9 millones de empleos.

“El gasto turístico, la derrama económica, el empleo y la inversión terminan convirtiéndose en demanda de vivienda, renta de corta estancia y segunda residencia”, explicó.

La vivienda asequible gana valor

En algunos destinos turísticos se observa una transformación en los patrones de valorización: Las colonias de vivienda media registran incrementos superiores a los observados en zonas tradicionalmente asociadas con desarrollos premium.

Cancún es uno de los casos más representativos, ya que Puerto Cancún acumuló una plusvalía de 61% entre el 2019 y el 2025; mientras que colonias de menor precio como Villas Otoch registraron incrementos de hasta 187% durante el mismo periodo.

Una situación similar se observa en Playa del Carmen, en donde la zona Centro tiene un ticket promedio de 4.6 millones de pesos y la plusvalía acumulada en 2019-2025 fue de 27 por ciento.

En contraste, colonias como Misión del Carmen, con un ticket promedio cercano a 1.5 millones de pesos, alcanzaron una apreciación de 117 por ciento.

“La plusvalía está en el corredor medio, no en el lujo. El metro barato es el que más sube”, afirmó Mc Loughlin.

Este comportamiento responde a una combinación de factores, entre ellos la expansión urbana, la llegada de trabajadores vinculados a la actividad turística y una mayor demanda de vivienda permanente en zonas con precios más accesibles.

Cancún, líder en ventas

Cancún se mantiene como el mercado habitacional con mayor volumen de ventas entre los principales destinos de playa del país. Entre el 2019 y el 2025 acumuló 74,278 operaciones hipotecarias, según un estudio de Metric Analysis System.

Esta es la cifra más alta del sector turístico nacional, además de una plusvalía cercana a 100% durante el periodo.

Playa del Carmen ocupó el segundo lugar con 42,961 operaciones y una apreciación acumulada de 120%, mientras que Acapulco registró 21,842 operaciones.

Acapulco recupera terreno

Acapulco continúa posicionándose como uno de los mercados más accesibles entre los principales destinos turísticos del país y avanza gradualmente en su proceso de recuperación tras el impacto del huracán Otis.

Durante el primer trimestre de 2026, el ticket promedio de vivienda en la región se ubicó en 1.31 millones de pesos y el valor medio del metro cuadrado alcanzó los 21,750 pesos.

Tony Hanna, director general de Tiburones Inmobiliarios, explicó que la demanda en este mercado continúa impulsada principalmente por compradores procedentes de la Ciudad de México y Puebla.

“El mercado de Acapulco es principalmente impulsado por visitantes de la Ciudad de México y Puebla, que prefieren ir en automóvil, con un tiempo de distancia de alrededor de cuatro horas”, dijo.

Nueva fase en destinos turísticos

Los especialistas coincidieron en que el mercado inmobiliario de playa atraviesa una etapa de reacomodo más que un nuevo ciclo de expansión generalizada.

Entre las señales observadas destaca una reducción en la oferta de renta vacacional en algunos de los principales destinos del Caribe y del Pacífico. La disponibilidad de inmuebles para renta de corta estancia disminuyó 8.8% en Puerto Vallarta y 6.7% en Cancún.

En Acapulco, aunque las tarifas de hospedaje aumentaron 11.1%, la ocupación registró una caída de 5.5%.

“Ya no es un boom parejo. Es un reacomodo que premia al comprador informado. El precio sube, el volumen se selecciona y el rendimiento migra de plaza y de producto”, concluyó Mc Loughlin.

Las mayores oportunidades de valorización parecen concentrarse cada vez más en corredores de vivienda media impulsados por demanda habitacional real, y no necesariamente en los desarrollos de lujo.