Autorizan nuevas habitaciones en la zona continental de Isla Mujeres

Cancún, QR. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) autorizó la construcción del hotel Majestic Playa Mujeres, un proyecto que supera los 1,000 millones de pesos de inversión.

El desarrollo, impulsado por Alsteran, contempla 401 suites (391 de 8 metros y 10 tipo L) distribuidas en un edificio de cinco niveles más núcleo de elevadores.

Se ubicará en la supermanzana 006, manzana 002, lote 004, dentro de la zona costera continental de Isla Mujeres, en la península de Chacmuchuch.

Este nuevo hotel forma parte del Desarrollo Turístico Costa Mujeres, aprobado por Semarnat desde el 2011, que contempla en total 6,900 habitaciones repartidas en 14 lotes hoteleros-residenciales. El lote H-R-4 donde se construirá el Majestic M6 tiene una superficie de 8.891 hectáreas (88,908.84 m²).

Marissa Setién Morales, directora general de la Asociación de Hoteles de Costa Mujeres, señaló que las inversiones seguirán fluyendo durante este año, ya que se trata de uno de los destinos turísticos más exitosos del Caribe mexicano.

Entre los proyectos más recientes destaca la apertura del Hotel Excellence Coral Playa Mujeres, un resort all-inclusive sólo para adultos con 470 habitaciones, que requirió una inversión de 220 millones de dólares y generó cerca de 3,000 empleos directos e indirectos. También resalta el Izla by Fiesta Americana Isla Mujeres, del Grupo Posadas, con 122 habitaciones y suites frente al mar, que forma parte de la renovación de la oferta hotelera en la zona.

La zona continental de Isla Mujeres se ha consolidado como uno de los destinos de mayor crecimiento hotelero en el Caribe mexicano. Actualmente cuenta con más de 12,000 habitaciones en operación, cifra que continuará aumentando con los nuevos proyectos aprobados. La región mantiene niveles de ocupación muy altos, con promedios anuales superiores a 80% y picos que superan 85-90% en varias temporadas, de acuerdo con datos de la Asociación de Hoteles de Costa Mujeres.