SpaceX pierde 611,537 millones de dólares en capitalización desde su debut

SpaceX, empresa de servicios aeroespaciales, telecomunicaciones e inteligencia artificial (IA), ha perdido 611,537 millones de dólares en valor de capitalización desde que comenzó a cotizar en Bolsa, el pasado 12 de junio.

Las acciones de la firma de Elon Musk, también dueño de Tesla, presentaron un incremento de 5.68% y se vendieron en 114.53 dólares este lunes, previo a su reporte financiero.

Sin embargo, los títulos de la firma vienen de registrar cuatro semanas consecutivas de pérdidas, acumulando una caída de 29.3 por ciento.

Además, desde su máximo histórico, alcanzado el 16 de junio a un precio de 201.80 dólares por acción, los papeles de la firma apuntan una baja de 43.25 por ciento.

Desde que comenzó a cotizar en Nasdaq, SpaceX tiene un descenso de 15.2 por ciento.

Con dichos resultados, la compañía que lidera Elon Musk se posiciona como la onceava más valiosa del mundo en cuanto al valor de mercado.

Desde su debut histórico, la capitalización de la empresa pasó de valer 2.120 billones de dólares a 1.509 billones, lo que representó una pérdida de 611,537 millones. Alcanzó un valor máximo de 2.658 billones de dólares.

Cuando entró a Bolsa, SpaceX inyectó 85,700 millones de dólares a la compañía, convirtiéndola temporalmente en una de las empresas públicas más valiosas del planeta.

El director de Análisis en Valdez Capital, Carlos Hernández, aseveró que la empresa debutó con un múltiplo muy elevado de 94x-95x EV/Ventas, superando por completo a competidores directos como Rocket Lab (15x-20x).

Sin embargo, el experto resaltó que una fuerte toma de utilidades global durante julio castigó con mayor fuerza a las empresas con las valuaciones más exigentes, presionando la acción a la baja. “La caída del precio se explica por esta combinación de un costo inicial exagerado y un entorno de mercado con menor tolerancia al riesgo”, destacó el analista.

Expectativas altas

La compañía realizará su primer reporte trimestral como empresa pública, que está programado para publicarse después del cierre de la Bolsa este martes.

El mercado espera que SpaceX reporte un crecimiento robusto en ingresos totales impulsado por Starlink, pero afectado por pérdidas debido al masivo gasto en IA.

El consenso estima ingresos totales por 6,900 millones de dólares, una aceleración notable frente a los 4,690 millones del primer trimestre; es decir, un alza de 47.12 por ciento. Se proyecta una pérdida neta de 1,900 millones de dólares o una caída por acción estimada entre 0.23 y 0.35 dólares.

En lo que respecta al Gasto de Capital (CapEx), se prevén 12,900 millones de dólares destinados a superordenadores y desarrollo aeroespacial.

Hernández aseveró que, en el reporte, lo verdaderamente relevante será la evolución de sus fundamentales. “En particular, habrá que evaluar si la compañía logra sostener el ritmo de crecimiento esperado y si, conforme avance el tiempo y se publiquen nuevos resultados, la valuación se vuelve más atractiva”.

La gallina de los huevos de oro

Starlink, el negocio de conectividad satelital, es la principal fuente de ingresos y ganancias para SpaceX, el cual genera entre el 60 y el 67% de la facturación total de la compañía. La empresa ofrece Internet a comunidades rurales, tiene 9,600 satélites, atiende a 10.3 millones de usuarios en 164 países

Los analistas esperan ingresos por conectividad de 3,820 millones de dólares y un beneficio operativo de 1,420 millones en el segundo trimestre.

Al finalizar marzo, Starlink contaba con 10.3 millones de suscriptores, aproximadamente el doble del nivel de un año antes. Sin embargo, los ingresos promedio por usuario cayeron casi 25 por ciento. A pesar de eso, la base de suscriptores sigue creciendo y la expansión a más países acelerará el crecimiento al 52.6% desde el 31.6 por ciento.

También la empresa, de la mano de Tesla e Intel, fabricaría chips de IA optimizados para el espacio, establecerá fábricas en la Luna para producir satélites, generará energía solar espacial, extraerá recursos locales, además de colonizar marte. Busca extraer metales críticos de asteroides y fabricar materiales en condiciones de microgravedad.

Amazon rompe la barrera de los 3 billones de dólares en capitalización

Amazon, el gigante estadounidense de comercio electrónico, alcanzó los 3 billones de dólares en valor de mercado por primera vez en su historia, con lo que se convirtió en la quinta empresa en romper ese nivel.

Las acciones de Amazon subieron 4.59% a 284.04 dólares este lunes, con lo que se posiciona en su nivel más alto desde que comenzó a cotizar.

Con esta subida, es la empresa con mejor desempeño de las llamadas Siete Magníficas en lo que va del año con un avance de 23.06 por ciento.

El consenso de analistas de Wall Street espera que el precio objetivo de sus acciones tenga un potencial rendimiento de 14%, con respecto a su nivel actual.

En valor de mercado, la compañía cerró en 3.063 billones de dólares. En lo que va del año, suma 596,013 millones de dólares en capitalización.

Amazon se unió a NVIDIA, Alphabet, Microsoft y Apple como las únicas empresas que han alcanzado un valor de mercado de 3 billones de dólares.

Para los expertos de GBM Reserch, Amazon ha mejorado después de que presentó resultados del segundo trimestre por arriba de las expectativas, impulsados por un sólido desempeño de Amazon Web Services (AWS), cuyo crecimiento superó sus previsiones.

“Aunque la guía de ingresos para el próximo trimestre quedó ligeramente por debajo de lo anticipado, los inversionistas privilegiaron la fortaleza del negocio de nube y su impacto en la rentabilidad”, añadieron.

“Amazon encabezó las ganancias después de que sus resultados reforzaran las perspectivas de crecimiento de su negocio de nube y llevaran su capitalización por encima de 3 billones de dólares”, afirmaron analistas de Actinver.

Apple cae al tercer puesto

En un drástico reacomodo del orden, Apple, fabricante de iPhone, Mac y iPad, cedió su corona y ha caído al tercer puesto en capitalización bursátil.

La firma fue superada por el gigante de los semiconductores, NVIDIA, con un valor de 5.005 billones de dólares y por Alphabet, matriz de Google, con 4.555 billones.

Esto ocurrió apenas días después de haber tocado brevemente el hito histórico de los 5 billones de dólares en valuación.

Las acciones de Apple cayeron 1.78% a 303.42 dólares por unidad, sumaron su cuarta jornada con pérdidas y acumulan un descenso de 10.8 por ciento.