Michoacán impulsa agenda económica con China

Michoacán y China impulsaron una agenda de cooperación en materia económica, turística y cultural, tras la visita del embajador de China en México, Chen Daojiang, al estado, informó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

Durante una reunión con el Consejo Consultivo Turístico en Pátzcuaro, el mandatario estatal detalló que el encuentro incluyó un recorrido por el Puerto de Lázaro Cárdenas, donde se supervisó la logística operacional de las terminales de contenedores Hutchison Ports y APM, así como las obras de infraestructura que permitirán elevar la capacidad operativa del puerto de 4 millones a 6.5 millones de TEUs.

En el ámbito turístico y cultural, Ramírez Bedolla anunció que se busca concretar un hermanamiento con la provincia china de Shandong, ante la creciente demanda de viajeros asiáticos por experiencias relacionadas con la gastronomía, el arte y la historia.

“Michoacán está en el camino correcto y en mi gobierno espero que logremos esta gran hermandad con Shandong para promover el turismo, tal como en su momento promovimos el comercio con China”, afirmó el gobernador.

En tanto, el embajador Chen Daojiang destacó los atractivos del estado, como el Centro Histórico de Morelia, la riqueza gastronómica y la Reserva de la Biósfera de la Mariposa Monarca, como elementos para fortalecer la llegada de turistas provenientes de China.