Bonos del Tesoro cayeron ante baja del crudo

Los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos bajaron el lunes, ante una caída de los precios del petróleo por las esperanzas de una distensión del conflicto con Irán, aunque los operadores seguían sopesando las posibilidades de una subida de tasas por parte de la Reserva Federal en caso de que la guerra se prolongara.

Los precios del petróleo cayeron el lunes alrededor de 5% después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, suspendiera un nuevo ataque contra Irán, con la esperanza de cerrar un acuerdo rápido que pudiera aumentar el suministro de crudo desde el golfo Pérsico.

Teherán, sin embargo, dijo que no se estaban llevando a cabo negociaciones ni había ninguna prevista, lo que contradice directamente la versión de Trump y aviva la preocupación de que siga sin vislumbrarse una solución duradera.

“Esto podría ser simplemente otra maniobra de distracción en un conflicto en curso”, dijo Robert Tipp, estratega jefe de Inversiones y responsable de Bonos Globales de PGIM Fixed Income.

El rendimiento del bono a 2 años, que suele evolucionar en consonancia con las expectativas sobre las tasas de interés de la Fed, cayó 3.51 puntos base, al 4.256%, mientras que el de la deuda referencial a 10 años bajó 6.13 puntos básicos, al 4.684 por ciento. El viernes alcanzó el 4.747%, su nivel más alto desde enero de 2025.

El retorno de los bonos a 30 años cedió 4.76 puntos básicos, al 5.2274%, tras alcanzar el viernes un máximo del 5.2811%, el nivel más alto desde 2007.

Por otra parte, el Departamento del Tesoro tiene previsto dar a conocer esta semana sus planes de financiamiento para los dos próximos trimestres, y los inversionistas estarán muy atentos a cualquier indicio de un aumento de la emisión de deuda a más largo plazo.

El valor de los bonos del Tesoro en Estados Unidos, determina en grande manera el costo de los intereses de las tarjetas de crédito que otorgan los bancos.

Recientemente por el conflicto armado entre Estados Unidos e Irán, el precio de los bonos superó el 5% de interés, aunque volvieron a descender.