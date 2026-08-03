Apple lanza nuevo recurso judicial

Apple presentó un nuevo recurso judicial contra el último intento del Gobierno británico de crear una denominada "puerta trasera" para acceder a los datos cifrados de los clientes, informó el lunes el Financial Times.

Según el reporte, Apple presentó el mes pasado una denuncia ante el Tribunal de Poderes de Investigación —el órgano judicial independiente de Reino Unido— por la exigencia del Ministerio del Interior de que le permitiera acceder a copias de seguridad cifradas en la nube de datos pertenecientes a usuarios británicos.

El año pasado, Reino Unido retiró una orden anterior relativa a dicha "puerta trasera", que habría permitido el acceso a los datos de clientes británicos y estadounidenses tras meses de negociaciones con el Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Acciona, un grupo empresarial especializado en infraestructura y energía renovable, afirmó la existencia de dificultades para concretar la venta de activos en México y Estados Unidos a Mexico Infrastructure Partners (MIP).

La operación, valuada en 980 millones de dólares (855 millones de euros), aún no ha podido cerrarse debido a que MIP estaría enfrentando dificultades para cumplir con sus compromisos, dijeron directivos de Acciona en una conferencia reciente con analistas e inversionistas. La operación estaba prevista para concretarse en la primera mitad de 2025.

Acciona acordó en diciembre de 2025 vender a MIP una participación de 49% en una cartera fotovoltaica de 1.3 gigavatios en Estados Unidos, así como la totalidad de dos parques eólicos en México que suman una capacidad de 321 megavatios.

Fibra Macquarie, un fideicomiso de inversión en bienes raíces industriales, dijo que propondrá a sus accionistas en asamblea el próximo 11 de agosto el cambio de administración de Macquarie Asset Management (MAM) por Fibra Mty, luego de la operación de adquisición.

La modificación fue diseñada para privilegiar la continuidad del negocio de Fibra Macquarie mediante una transición orientada a preservar su estabilidad operativa y administrativa.

En la misma asamblea, los accionistas de Macquarie deberán aprobar una modificación en el contrato de fideicomiso para celebrar el nuevo contrato de administración con Fibra Mty, así como cualquier otro documento relacionado.

La inteligencia artificial está entrando en su fase de crecimiento más rápida hasta la fecha. Wall Street no lo discute. En cambio, se plantea una pregunta diferente: ¿Quién seguirá pagando por ella?

En una publicación en X, el CEO de Tesla, y xAI describió la IA como un "tsunami supersónico", compartiendo un gráfico que parecía mostrar un crecimiento exponencial en la adopción de la IA después de una breve desaceleración en 2024.

La IA es un tsunami supersónico — Elon Musk (@elonmusk). La publicación refuerza una opinión compartida por muchos optimistas de la IA: que la expansión del sector aún está en sus inicios.

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