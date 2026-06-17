Presumen satisfacción laboral plena en hoteles de Cancún; estudios previos reflejan otra realidad

Cancún, QR. Un ejercicio estadístico realizado entre trabajadores hoteleros de Cancún arrojó que supuestamente la gran mayoría está “ampliamente conforme” con sus condiciones laborales y reportan ingresos promedio cercanos a los 20,000 pesos mensuales.

El estudio fue elaborado por el Centro de Investigación Avanzada en Turismo Sostenible (STARC) de la Universidad Anáhuac. Se aplicó un cuestionario de 43 reactivos en 13 hoteles de cinco estrellas, donde las gerencias de cada hotel seleccionaron a los empleados que participaron.

Los resultados fueron muy positivos: en casi todos los hoteles evaluados, las condiciones laborales obtuvieron calificaciones superiores a 4 puntos (en una escala de 1 a 5), es decir, cercanas a la satisfacción total.

Francisco Madrid Flores, director del STARC, reconoció las limitaciones del estudio y admitió que habría tenido mayor precisión si los trabajadores hubieran sido seleccionados de forma aleatoria.

También señaló que los altos niveles de satisfacción reportados no coinciden con la alta rotación laboral que existe en el sector hotelero.

Otra realidad

Estos hallazgos contrastan significativamente con el estudio “Análisis de las condiciones laborales: perspectiva de los colaboradores del sector hotelero en Cancún”, de 2025 en el que participaron académicos de la la Universidad de Quintana Roo y publicado en la Revista Latinoamericana Ogmios.

El documento arrojó un panorama mucho más crítico, pues el 38% de los trabajadores consultados calificó mal el indicador de valores y ambiente laboral; 56% afirmó sentirse sin apoyo ni de sus compañeros ni de sus supervisores; 49% reportó que no se respetan sus horarios de comida y 62% considera que su entorno laboral es injusto, principalmente por la excesiva carga de trabajo; además, 47% dijo que existe favoritismos en su área de trabajo.

Es decir, mientras el estudio del STARC con trabajadores previamente seleccionados refleja casi plena conformidad entre los trabajadores seleccionados, el de académicos de la Uqroo muestra insatisfacción, falta de apoyo y percepción de injusticia en el ambiente laboral.

rrg