Chihuahua invierte 5 millones de pesos en infraestructura hídrica

La Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS) de Chihuahua inició la instalación de 150 sistemas de captación de agua de lluvia en los municipios de Guadalupe y Calvo y Balleza, con una inversión de 5 millones de pesos, informó el gobierno estatal.

El proyecto, desarrollado en colaboración con el Centro de Acopio para la Tarahumara A. C. (Captar), beneficiará a 768 habitantes de 11 localidades mediante la entrega de materiales y capacitación.

En Guadalupe y Calvo se habilitarán 94 cosechas de agua en seis localidades, en apoyo a 496 habitantes, mientras que en Balleza se colocarán 56 sistemas en cinco localidades, para beneficiar a 272 personas.

Durante el arranque del programa se entregaron los materiales y se instruyó a las familias sobre el funcionamiento, mantenimiento y aprovechamiento de esta infraestructura para garantizar su operación a largo plazo.

Del 2021 al 2026, JCAS en coordinación con Captar y otras organizaciones civiles como Fundación Arronte y Cedain, han destinado 108,705,924 pesos a la instalación de 3,730 cosechas de agua, en beneficio de 15,322 habitantes de la región serrana.