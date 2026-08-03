El Dow Jones cerró la sesión del lunes en máximos en Wall Street

La renta variable de Estados Unidos presentó el lunes una de sus sesiones más positivas de las últimas semanas, ante esperanzas de desescalada en Medio Oriente y expectativas sobre nuevos reportes trimestrales.

El promedio industrial Dow Jones ganó 1.32% a 53,178.41 unidades, el S&P 500 subió 1.48% para quedar en 7,600.49 puntos y el indicador tecnológico Nasdaq Composite avanzó 2.13% para terminar en 25,913.9 enteros.

Los indicadores marcaron su tercera alza consecutiva. El Dow renovó su máximo histórico, mientras que el S&P 500 quedó a 0.12% de acompañarlo. En tanto, el Nasdaq está 4.4% debajo del propio.

El sector de servicios de comunicación fue el de mejor desempeño entre los 11 principales del S&P, con una subida de más de un 4%, gracias al avance de Meta Platforms y Alphabet.

El sector energético cayó más de 1% y fue el más castigado en la sesión.

“Cada día, todo el mundo se despierta y mira el precio del barril de petróleo y el rendimiento de los bonos a 10 años; si bajan, el mercado va bien, y si suben, el mercado va mal”, dijo Art Hogan, estratega jefe de Mercados de B. Riley Wealth.

“Normalmente, la temporada de resultados nos brinda la oportunidad de olvidarnos de las influencias macroeconómicas perturbadoras, pero esta vez no ha sido así”.

Los resultados de Amazon y Microsoft de la semana pasada disiparon en parte las preocupaciones sobre la falta de pruebas de que el elevado gasto en inteligencia artificial esté dando sus frutos.

SpaceX publicará el martes sus primeros resultados trimestrales desde su salida a Bolsa. Sus acciones —que llevan casi tres semanas cotizando por debajo de su precio de salida de 135 dólares— bajaron 1.4 por ciento.

Otras empresas relacionadas con la IA que presentan resultados esta semana son Palantir, Advanced Micro Devices, así como las compañías de almacenamiento de datos SanDisk y Western Digital.

Se desmarcan

Las bolsas de valores mexicanas terminaron la sesión del lunes en sentido negativo, tras incorporar algunas actualizaciones económicas y dejando de lado el entusiasmo global por las recientes esperanzas de Medio Oriente.

El principal índice de la Bolsa Mexicana de Valores, el S&P/BMV IPC, perdió 0.36% a 66,697.22 puntos, y el FTSE-BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores también bajó 0.36% a 1,349.35 enteros. Los indicadores, que vienen de su mejor semana de las últimas siete, hilaron dos descensos.

Los operadores incorporaron que las remesas que llegan a México presentaron en junio su segundo mejor avance en 19 meses, con lo que impulsaron al segundo trimestre a presentar el mayor avance de ocho periodos.

Los analistas privados mejoraron ligeramente su estimado para el crecimiento económico de este año, a la vez que recortaron su pronóstico de inflación, de acuerdo con la encuesta de Banco de México.