EU pide a sus ciudadanos no viajar a Michoacán ante posible escalada de violencia

La embajada de Estados Unidos en México emitió una alerta de seguridad para sus ciudadanos que se encuentran o tienen previsto viajar al estado de Michoacán, debido a reportes de bloqueos carreteros y actividad delictiva que, advirtió, podrían escalar.

En dicho aviso, difundido por la Misión de Estados Unidos en México, se señaló que las fuerzas de seguridad locales permanecen en estado de alerta ante la situación de seguridad registrada en la entidad.

Además, se recordó que Michoacán mantiene una advertencia de viaje de nivel 4, la más alta emitida por el Departamento de Estado estadounidense, bajo la recomendación de "No viajar".

Como parte de las medidas preventivas, la representación diplomática exhortó a los ciudadanos estadounidenses a evitar las zonas donde exista presencia de operativos policiales o hechos violentos.

Asimismo, recomendó minimizar los desplazamientos innecesarios, permanecer atentos al entorno, evitar concentraciones de personas y buscar refugio en caso de detectar situaciones de riesgo.

La embajada también pidió a sus ciudadanos mantenerse informados mediante medios de comunicación locales sobre posibles afectaciones en carreteras, aeropuertos y eventos públicos, además de seguir las indicaciones de las autoridades mexicanas.

Entre las recomendaciones difundidas estuvieron el mantener informados a familiares y amigos sobre la ubicación y el estado de salud mediante llamadas telefónicas, mensajes de texto o redes sociales.

También exhortó a los viajeros a registrarse en el Programa de Inscripción para Viajeros Inteligentes (STEP), herramienta que permite recibir alertas de seguridad y facilitar la asistencia consular en situaciones de emergencia.

Dicha alerta se realizó en el contexto de la detención de Alfonso "N", identificado por el gobierno federal como presunto líder del Cártel de Los Reyes, derivó en una serie de bloqueos carreteros, incendios de vehículos y movilizaciones de seguridad en el occidente de Michoacán.

Poco después del operativo, presuntos integrantes del Cártel de Los Reyes realizaron bloqueos en distintos puntos de los municipios de Los Reyes y Peribán, donde incendiaron vehículos para impedir el avance de las fuerzas de seguridad y afectar la circulación en carreteras de la región.

Ante estos hechos, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, aseguró que el Gabinete de Seguridad desplegó acciones coordinadas para restablecer el orden y garantizar la seguridad de la población. Hasta el momento, las autoridades no han reportado personas lesionadas ni nuevas detenciones relacionadas con los bloqueos.