Petróleo bajó 7% en la jornada, por Donald Trump

Los precios del petróleo cayeron alrededor de 7% a su nivel más bajo en tres semanas el lunes después de que el presidente estadounidense Donald Trump pospusiera un nuevo ataque contra Irán con la esperanza de sellar un acuerdo rápido que podría aumentar los suministros de petróleo del Golfo.

Los futuros del Brent para entrega inmediata cayeron 6.35 dólares, o 7%, para cerrar en 83.77 dólares el barril, mientras que el crudo West Texas Intermediate (WTI) estadounidense cayó 4.33 dólares, o 5.1%, para cerrar en 80.34 dólares.

Ese fue el precio de cierre más bajo para el Brent desde el 13 de julio, debido en parte al inicio de la vigencia de los futuros de octubre, menos costosos, como contrato del mes más cercano tras el vencimiento del contrato de septiembre, más caro, el viernes. Los precios del Brent para octubre cayeron 4.7% con respecto al precio de cierre del contrato de octubre del viernes.

La mezcla mexicana de exportación perdió 8.95% o 7.25 dólares a 73.55 dólares el barril.

Irán afirmó el lunes que no había conversaciones en curso con Estados Unidos ni planes para celebrar reuniones, contradiciendo a Trump, quien había citado las conversaciones que, según él, tendrían lugar esa misma tarde como justificación para cancelar los ataques.

El fin de semana, Trump repitió un patrón que lleva cinco meses: anunciar planes para “ataques masivos” contra Irán, solo para cancelarlos en el último minuto.

Trump declaró el lunes que las conversaciones con Irán “están en curso en este preciso momento”, y añadió que Irán se enfrentaría a una “decapitación” si Teherán no aceptaba un pacto para poner fin al conflicto.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmail Baghaei, rechazó la afirmación, declarando que no había negociaciones con Estados Unidos ni había reuniones programadas. Añadió que Irán no tenía previsto recibir delegaciones extranjeras ni enviar negociadores al extranjero en los próximos días.

“La fuerte caída del lunes en los futuros del crudo parece otra reacción exagerada a los comentarios de Trump de que un acuerdo con Irán es inminente, tras sus amenazas de ataques masivos del fin de semana, que también fueron sugeridas como inminentes”, dijeron los analistas de la firma de asesoría energética Ritterbusch and Associates en una nota.

“Trump sigue con la costumbre de provocar una bajada ocasional del mercado petrolero, impidiendo así un avance sostenido de los precios de la gasolina”, afirmaron.

El lunes, Trump volvió a pedir a las compañías petroleras que bajaran los precios de la gasolina para los consumidores estadounidenses, reprendiendo a Chevron y Exxon Mobil por ganar demasiado dinero. Además del descenso de los futuros del crudo, los precios de la gasolina y el diésel en Estados Unidos cayeron alrededor de un 5% durante la sesión del lunes.