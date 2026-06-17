Ventas mundialistas aún no despegan en comercios de Querétaro

Querétaro, Qro. A casi una semana de que inició el Mundial de futbol, no ha representado un impulso relevante para las ventas de los comercios locales, incluso, hay negocios que registran caídas.

Al evaluar el efecto económico del arranque mundialista, el presidente de la Cámara de Comercio de Querétaro, René Loya Poletti, compartió que 84% de los negocios consultados no han reportado una mejoría clara en sus ventas.

Además, 54% manifestó que sus ventas se han mantenido sin cambios; al contrario, 22% registró una disminución; y, únicamente, 11.6% percibió una mejoría.

“En el tema del mundial, aún no se han detonado las ventas esperadas, iniciando con la inauguración que fue en una hora complicada, la realidad es que no hubo gran impacto. Al día de hoy, 84% de los negocios no han reportado una mejora clara en las ventas”, declaró.

Pese a ello, el sector conserva buenas expectativas del impulso económico durante las próximas semanas. Aunque Querétaro no es sede mundialista, el sector terciario espera que el evento sea un incentivo para el consumo local.

“Nos mantenemos con una expectativa positiva, esperamos que esto mejore, realmente han sido los primeros días, los primeros partidos; los mejores partidos y los mejores momentos yo creo que están por venir, tenemos la expectativa de que el consumo mejorará en los siguientes días”, aclaró.

Para la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Servytur) hay datos que confirman que el mundial está generando movimiento turístico, pero reconoce que el reto es convertir ese flujo de visitantes en ventas directas para los comercios, servicios, restaurantes, artesanos y negocios familiares.

Temporada de consumo

Además de las expectativas por el Mundial, los comercios queretanos esperan un incremento en ventas durante el próximo fin de semana, con motivo de las celebraciones por el Día del Padre (21 de junio).

La Cámara de Comercio de Querétaro pronostica una derrama de 900 millones de pesos, especialmente en restaurantes, tiendas de ropa y de calzado, de productos electrónicos, etcétera.

El presidente de la cámara estimó que esta temporada de consumo beneficiará a 14,000 negocios y generará un gasto promedio de 2,200 pesos por hogar.

El pequeño comercio también tiene proyecciones para este fin de semana, previendo una derrama de 350 millones de pesos que representaría un alza de 15% respecto al año anterior, proyectó el presidente de la Cámara Nacional del Comercio en Pequeño (Canacope), delegación Querétaro, Eduardo Chávez Hidalgo.

El comercio y los servicios son uno de los pilares de la economía de Querétaro. En el primer trimestre del año, las actividades terciarias concentraron 61.2% de la población ocupada del estado, quienes se emplean mayormente en el comercio, en los servicios y en los restaurantes, reporta la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).