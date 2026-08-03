La Cultura de la Paz, Concierto para Bangladesh

“Si no sabes adónde vas, cualquier camino te llevará allí”, George Harrison

Bangladesh es un país ubicado en el sur de Asia, conocido por ser uno de los más densamente poblados del mundo, tener una gran red de ríos y una rica historia.

Tras una guerra de nueve meses, alcanzó se independencia de Bangladesh el 26 de marzo de 1971. El contexto fue dramático: millones de refugiados de Pakistán Oriental huían de la persecución y el genocidio vinculado a esa guerra. A la violencia se sumaron las secuelas de un ciclón devastador que provocó inundaciones y un desastre humanitario sin precedentes. Más de 10 millones de personas cruzaron la frontera hacia la India, enfrentando hambre, enfermedades y condiciones insalubres. La mayoría de las víctimas fueron niños. La ayuda internacional apenas cubría una mínima parte de las necesidades urgentes de alimentos, medicinas y equipos.

Ravi Shankar fue un músico indio conocido mundialmente como virtuoso de la cítara, perteneció a la casta sacerdotal india propia de los artistas y los músicos, quien se preocupó por esa crisis humanitaria.

Ravi Shankar recurrió a George Harrison para buscar una forma de sensibilizar al mundo y recaudar fondos. Harrison aceptó el reto y, en menos de cinco semanas, organizó dos presentaciones en el Madison Square Garden, convocando a grandes amigos y colegas.

Como se sabe, George Harrison fue un extraordinario músico, compositor, cantautor, productor musical, filántropo, activista pacifista, ecologista y cantante británico. Integrante de The Beatles, la banda más influyente de la historia, su legado sigue vigente en la difusión de la cultura de la paz, generando un contagio positivo que trasciende fronteras, muros, idiomas y generaciones.

Hace 55 años, el 1º de agosto de 1971, se celebró uno de los eventos humanitarios más icónicos y trascendentes de la música: el Concierto para Bangladesh, organizado por George Harrison y su maestro Ravi Shankar. Ese día, el Madison Square Garden de Nueva York fue escenario del primer gran concierto benéfico en la historia del rock.

Participaron estrellas como Bob Dylan, Eric Clapton, Billy Preston, Leon Russell, Klaus Voormann, Jim Keltner y la banda Badfinger, además de Ringo Starr, el único Beatle que respondió a la invitación. Ravi Shankar y Ali Akbar Khan abrieron el evento con un recital de música india.

El concierto recaudó 250 mil dólares en taquilla, administrados por UNICEF. Posteriormente se transformó en álbum y película, alcanzando más de 17 millones de dólares administrados por el Fondo George Harrison para UNICEF, que tiene por objetivo proveer salud, educación, nutrición y ayuda de emergencia a niños, con enfoque especial en regiones vulnerables como Bangladesh. Así nació el modelo de los conciertos benéficos modernos, demostrando que la música puede cambiar el mundo.

El documental del concierto refleja la rapidez con la que se organizó el evento: Harrison realizó llamadas entre junio y julio de 1971 para reunir a los artistas, y apenas una semana antes comenzaron las pruebas de sonido. La fecha del 1º de agosto fue elegida porque era el único día disponible en el Madison Square Garden.

Aquella acción humanitaria no sólo alivió una crisis, sino que también mostró cómo el arte puede convertirse en un vehículo de solidaridad y paz. Fue un ejemplo de contagio positivo, indispensable para la construcción de la cultura de la paz.

Hoy, más que nunca, necesitamos esa inspiración. Es tiempo de unirnos: practiquemos la cultura de la paz por el bien de todos.

*El autor es abogado, negociador y mediador.

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