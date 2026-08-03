Macabro celebrará 25 años con una cacería de brujas

Hace un cuarto de siglo, cuando el cine de horror apenas encontraba espacios en la cartelera comercial y los festivales mexicanos privilegiaban otras cinematografías, Macabro abrió una ventana especializada para un género que con el tiempo dejaría de ser un nicho para convertirse en una de las expresiones más dinámicas del cine contemporáneo.

Esa transformación será el telón de fondo de su edición 25, que se realizará del 12 al 23 de agosto con una programación de 137 películas provenientes de 25 países.

Fundado en 2002 bajo la dirección de Edna Campos, el Festival Internacional de Cine de Horror de la Ciudad de México es considerado el primer encuentro especializado en cine de terror y fantástico del país y uno de los referentes latinoamericanos del género. A lo largo de estos años ha acompañado el crecimiento de una generación de realizadores mexicanos e iberoamericanos, al tiempo que ha acercado al público nacional a algunas de las voces más influyentes del horror internacional.

La edición conmemorativa incluirá 53 largometrajes y 84 cortometrajes, entre ellos 24 estrenos nacionales, dos estrenos latinoamericanos y seis estrenos mundiales, además de 29 producciones mexicanas y la participación de más de 30 invitados nacionales e internacionales. Las actividades se desarrollarán en 20 sedes físicas y una plataforma digital, entre ellas la Cineteca Nacional, el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, el Centro de Cultura Digital, el Museo Panteón de San Fernando y el Cinematógrafo del Chopo.

Macabro, a la caza de brujas

Entre los títulos que marcarán la edición destaca “Gaua”, del realizador vasco Paul Urkijo Alijo, encargada de abrir el festival y una de las producciones europeas más esperadas del año dentro del cine fantástico.

El largometraje retoma la tradición mitológica del País Vasco para construir una historia ambientada durante las persecuciones de brujas, una línea narrativa que ha distinguido la filmografía del director español desde Errementari e Irati. Su presencia en Macabro se complementará con una charla dedicada a la relación entre la mitología, la espada y la brujería en el cine fantástico, así como con una selección de cortometrajes que permite recorrer la evolución de su obra.

La cinematografía latinoamericana también tendrá un peso relevante en la competencia iberoamericana. Sobresale “La frecuencia Kirlian”, del argentino Cristian Ponce, adaptación cinematográfica de la serie animada homónima convertida en obra de culto por su atmósfera inquietante, construida alrededor de un locutor de radio que transmite historias paranormales desde un pueblo donde lo sobrenatural forma parte de la vida cotidiana.

Festival Internacional de Cine de Horror de la Ciudad de México.Foto EE: Especial

El programa incorpora además producciones como la chilena “Historias sobrenaturales”, inspirada en relatos fantásticos de tradición popular; “Encantador”, del argentino José María Cicala; “Covil”, de Brasil, y “Basement games”, coproducción entre Chile y Alemania que tendrá su estreno mundial en el festival.

La selección dedicada a la fantasía, la ciencia ficción y el thriller apostará por propuestas que dialogan con distintas vertientes del género. Entre ellas figura el estreno mundial de “Godzilla en Santa Fe”, producción argentina que traslada el imaginario del célebre monstruo japonés al contexto sudamericano; la mexicana “Casa 12”, dirigida por Carlos Poblano Maldonado; “Cuento siniestro”, de Vadir Sottelo; además de producciones provenientes de Canadá, Sudáfrica, Australia y España que reflejan la diversidad temática y estética del cine fantástico contemporáneo.

La programación estará acompañada por tres focos dedicados a figuras representativas del horror contemporáneo. El argentino Demian Rugna, considerado uno de los principales renovadores del género en América Latina, presentará una retrospectiva integrada por “No sabes con quién estás hablando” y “Cuando acecha la maldad”, además de dialogar con el público sobre una filmografía que ha contribuido a colocar al horror latinoamericano en el circuito internacional.

Por su parte, la directora mexicano-canadiense Gigi Saul Guerrero presentará una selección de trabajos que ilustran la manera en que el horror puede dialogar con temas como la migración, la identidad cultural y la violencia contemporánea. Además de la proyección de “Culture shock”, el público podrá conocer varios de sus cortometrajes, entre ellos “Dead crossing”, “El gigante”, “Mistress of bones” y “El lazo de Petra”.

Talleres para aterrar mejor

Como parte de la conmemoración por sus 25 años, el encuentro también reforzará su dimensión formativa mediante Macabro Lab, un programa que incluirá clases magistrales, talleres y conversatorios dirigidos tanto a profesionales como a nuevos creadores.

La escritora y guionista Sandra Becerril impartirá una sesión dedicada a la construcción narrativa del horror; el cineasta español José Texeira ofrecerá un taller sobre optimización de recursos cinematográficos; la diseñadora de vestuario Nerea Torrijos, ganadora del Premio Goya por “Akelarre”, compartirá su experiencia en la creación de universos fantásticos, mientras que la directora de arte argentina Laura Aguerrebehere profundizará en la construcción visual de mundos sobrenaturales

El programa incluirá además una mesa sobre el papel de los creadores de contenido en la difusión del horror mexicano y un foro organizado por Fantastika e Imcine para analizar las posibilidades de coproducción internacional bajo el nuevo marco legal de la cinematografía mexicana.

Con esta edición de aniversario, Macabro busca reafirmar el papel que ha desempeñado durante un cuarto de siglo como plataforma para el cine fantástico y de horror en México. El propio festival sostiene que, además de preservar la memoria del género, ha contribuido a impulsar la creación mexicana y latinoamericana y a fortalecer el diálogo entre realizadores, industria y públicos especializados.

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Festival Macabro

Cuándo: Del 12 al 23 de agosto de 2026.

Del 12 al 23 de agosto de 2026. Dónde:20 sedes físicas y una plataforma digital en la Ciudad de México.

Cartel de “Godzilla en Santa Fe”.Foto EE: Especial

Sedes principales:

Teatro de la Ciudad Esperanza Iris

Cineteca Nacional

Cineteca Nacional de las Artes

Centro de Cultura Digital

Cinematógrafo del Chopo

Biblioteca de México

Centro Cultural de España

Casa del Cine

Museo Panteón de San Fernando

Cine Villa Olímpica

Circo Volador

FARO Oriente

Sede digital: nuestrocine.mx.

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Invitados destacados:

Demian Rugna, Paul Urkijo Alijo, Gigi Saul Guerrero, Nerea Torrijos, Laura Aguerrebehere, Sandra Becerril, José Texeira y Verónica Merchant, entre más de 30 invitados nacionales e internacionales.

ricardo.quiroga@eleconomista.mx