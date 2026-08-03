Oro cayó ante la incertidumbre por la guerra en Medio Oriente

El oro cayó el lunes por la incertidumbre sobre la guerra en Medio Oriente y las preocupaciones por el aumento de la inflación, mientras los mercados esperan con atención una serie de informes sobre el empleo que se publicarán esta semana para evaluar la trayectoria de las tasas de interés.

El oro al contado cayó 0.1% a 4,037.01 dólares por onza, mientras que los futuros del oro en Estados Unidos cedieron 0.3% a 4,035.80 dólares.

El metal precioso registró en julio su primera alza mensual en cinco meses, cercana al 1 por ciento.

“El oro lleva más de un mes estancado entre los 4,000 y los 4,200 dólares. Un factor de apoyo es que el mercado podría estar anticipando un repunte de la inflación, especialmente en julio, cuando es probable que los nuevos datos reviertan gran parte del descenso registrado en junio”, señaló Edward Meir, analista de Marex.

Los futuros del Brent se dispararon más de un 20% el mes pasado tras la reanudación de los enfrentamientos entre Estados Unidos e Irán y los ataques a varios petroleros en las proximidades de Omán, que agravaron las preocupaciones en materia de seguridad.

El aumento de los precios de la energía refuerza las expectativas de que la Reserva Federal mantendrá las tasas altas durante más tiempo para combatir la inflación, lo que lastra al oro, que no genera rendimiento.

Irán afirmó el lunes que no había conversaciones con Estados Unidos ni planes para celebrar ninguna reunión, contradiciendo al presidente Donald Trump, quien mencionó unas conversaciones que, según él, iban a tener lugar como justificación para suspender los ataques.

Los participantes en el mercado seguirán de cerca esta semana una serie de informes sobre el empleo en Estados Unidos, entre ellos el informe de empleo de ADP y los datos sobre las nóminas no agrícolas.

En otros metales preciosos, la plata al contado cotizó en 57.64 dólares; el platino cayó 1.2% a 1,622.17 dólares; y el paladio bajó 1.2% a 1,257.57 dólares.

Cobre ganó

Los precios del cobre alcanzaron el lunes su nivel más alto en más de una semana, ya que la baja de los precios del crudo alivianó la inquietud sobre el crecimiento económico y la demanda, mientras que el mercado también se centraba en la disminución de las existencias.

El cobre de referencia en la Bolsa de Metales de Londres (LME) subió 0.6%, a 13,868 dólares por tonelada, tras alcanzar los 13,900 dólares, su máximo desde el 22 de julio.

El zinc bajó 0.1%, a 3,641 dólares por tonelada, después de tocar un pico de cuatro años de 3,703.5 dólares debido a las preocupaciones sobre el suministro en la LME. El aluminio subió 1.3% a 3,225 dólares por tonelada.