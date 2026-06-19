Miami atrae compradores de bienes raíces de todo el mundo; México mantiene presencia

Florida consolidó su posición como uno de los principales destinos inmobiliarios para compradores extranjeros al colocar tres áreas metropolitanas entre los cinco mercados de vivienda más consultados de Estados Unidos durante el primer trimestre de 2026, de acuerdo con datos difundidos por Florida Realtors.

Según el organismo, Miami ocupó el primer lugar nacional en actividad internacional de búsqueda de vivienda al concentrar 10.3% de todas las visitas extranjeras registradas en la plataforma Realtor.com.

Orlando se ubicó en la cuarta posición con 3% del tráfico internacional, mientras Tampa alcanzó el quinto lugar con 2.8%, lo que colocó a Florida como el único estado con tres mercados dentro de los principales destinos para compradores extranjeros.

Los datos reflejan un crecimiento sostenido del interés internacional por el mercado inmobiliario estadounidense. Realtor.com reportó que los compradores extranjeros representaron 1.6% del tráfico total en su plataforma durante el primer trimestre de 2026, cifra superior al 1.2% registrado en el mismo periodo de 2020.

Florida Realtors atribuyó este comportamiento a factores como los flujos migratorios hacia el estado, las ventajas fiscales, el clima y la presencia de comunidades internacionales que han consolidado la demanda de vivienda entre compradores provenientes de distintos países.

“Los datos apuntan a que siguen existiendo oportunidades en los mercados que atraen a compradores de segundas residencias, jubilados, inversores y personas que se mudan internacionalmente”, destacó el organismo en un análisis sobre el comportamiento del mercado.

Dentro de ese contexto, México se mantuvo entre los principales participantes del mercado residencial floridano. Cifras de Florida Realtors indican que compradores mexicanos invirtieron cerca de 489 millones de dólares en bienes raíces residenciales dentro del estado durante el 2025, en un año en el que Florida registró más de 10,400 millones de dólares en adquisiciones inmobiliarias realizadas por inversionistas internacionales.

Además de México, los principales mercados de origen para la demanda internacional de vivienda incluyeron a Canadá, Reino Unido, Alemania y Australia. Los compradores canadienses representaron 37.8% de toda la actividad internacional registrada por Realtor.com durante el primer trimestre de 2026, mientras que México aportó 6.4% del total.

Miami concentra interés de compradores internacionales

El dinamismo de Miami también fue destacado por especialistas del sector inmobiliario que observan un aumento en el interés de compradores latinoamericanos por el mercado residencial de Florida.

Durante un encuentro realizado en Ciudad de México para analizar oportunidades de inversión en el mercado floridano, Gustavo Gálvez, director ejecutivo de PFS Realty Group, señaló que el interés mexicano por Miami mantiene una tendencia positiva impulsada por las características que ofrece la ciudad.

“El interés de inversionistas mexicanos sigue creciendo porque Miami combina conectividad global, desarrollo constante y una oferta inmobiliaria cada vez más sofisticada. Hoy vemos un mercado mucho más internacional, impulsado por personas que buscan patrimonio, estilo de vida y oportunidades de inversión a largo plazo”, afirmó.

De acuerdo con el directivo, la ciudad ha ampliado su alcance entre compradores extranjeros gracias al crecimiento de nuevos desarrollos residenciales y a la expansión de actividades económicas vinculadas con negocios, tecnología, hospitalidad y servicios.

PFS Realty Group señaló que el sur de Florida mantiene actividad en segmentos como vivienda residencial, infraestructura y renta habitacional, factores que continúan entre los principales elementos considerados por compradores internacionales al momento de evaluar opciones de inversión.

Los resultados reportados por Florida Realtors muestran que Florida mantiene una posición destacada dentro del mercado inmobiliario internacional y confirman la presencia de compradores mexicanos entre los participantes más relevantes del sector residencial.