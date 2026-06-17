El turismo no repunta en el Caribe pese al Mundial 2026

Cancún, QR. El arranque del Mundial de Futbol 2026 no ha provocado el impulso turístico que se anticipaba en el Caribe mexicano.

La ocupación hotelera en Quintana Roo se mantiene por debajo del 60%, muy lejos de las expectativas generadas por el evento. Rodrigo de la Peña, presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres, reconoció que existía una percepción optimista sobre el beneficio que traería el torneo, pero esta no se ha materializado.

“Había una percepción de que iba a haber un beneficio importante para el destino, pero los reacomodos de las aerolíneas estadounidenses han sido determinantes. Han privilegiado rutas internas en Estados Unidos, nuestro principal mercado, y eso ha reducido significativamente los asientos disponibles hacia Cancún”, explicó.

De acuerdo con el dirigente hotelero, aerolíneas como American Airlines y United Airlines reubicaron capacidad hacia vuelos domésticos durante junio, mes clave del inicio del Mundial.

No obstante, De la Peña señaló que aún quedan varias semanas de competencia y no descarta un repunte, ya que las reservaciones para el resto del verano se encuentran entre el 65% y el 70 por ciento.

Por su parte, Francisco Madrid Flores, director del Centro de Investigación Avanzada en Turismo Sustentable (STARC), informó que ya se registra una reducción de 900,000 asientos de avión desde Estados Unidos hacia Cancún para la temporada de verano 2026.

Madrid Flores consideró que se elevaron demasiado las expectativas en torno al impacto del Mundial. Citó el estudio de la consultora Deloitte “Prepárate para el Mundial: nuevas oportunidades de negocios”, que ofrece una visión mucho más moderada que las proyecciones del gobierno federal.

Según Deloitte, el máximo de turistas internacionales que se espera que lleguen a México durante el torneo es de poco más de 800,000. De estos, las estimaciones más realistas apuntan a solo 280,000 turistas extranjeros, además de 556,000 mexicanos que se desplazarán a las sedes de los partidos.

El estudio compara los tres mundiales anteriores: Rusia 2018 atrajo 2.9 millones de visitantes internacionales, mientras que Brasil 2014 y Qatar 2022 apenas superaron el millón cada uno. Deloitte destaca que no todos los partidos generan el mismo impacto: solo los duelos de mayor atractivo (según ranking FIFA, valor de las plantillas y fase del torneo) concentran la mayor llegada de aficionados extranjeros, estancias más largas y mayor gasto.

Estas cifras contrastan fuertemente con las estimaciones oficiales. El gobierno federal proyectó hasta 5 millones de visitantes a nivel nacional.

En Quintana Roo, la Secretaría de Turismo estatal estimó que al menos el 40% de los turistas internacionales (unos 2 millones) llegarían a través del Aeropuerto Internacional de Cancún, y que un millón se hospedaría en los resorts del Caribe mexicano durante el torneo.

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