Aspirantes que resultaron seleccionados protestan en rectoría de la UNAM contra examen de control

Aspirantes que resultaron seleccionados en el examen de admisión de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se manifestaron este lunes contra la aplicación de la prueba presencial de control que se realizará tras detectarse irregularidades durante el proceso realizado en mayo y junio pasados.

Las y los jóvenes se congregaron en la rectoría de la UNAM y se dirigieron hacia Avenida Insurgentes para bloquear parte de esta vialidad para exigir que se respete su admisión a licenciatura.

Entre sus principales demandas destaca el crear una mesa de diálogo con la máxima casa de estudios, además de transparencia sobre los criterios definidos para elegir a quienes deberán presentar el examen de control.

El pasado viernes 31 de julio, la UNAM anunció que realizaría una prueba para aquellos aspirantes admitidos con el fin de descartar fraudes ante irregularidades detectadas en los resultados de la prueba original.

La institución realizó por primera vez el examen de selección en línea y ordenó una investigación ante el inusual alto rendimiento en carreras como medicina.

Los candidatos que obtuvieron un puntaje suficiente para ingresar serán ahora convocados a presentar un "examen de control" presencial, indicó el rector Leonardo Lomelí.

Un análisis de una comisión que investigó las irregularidades mostró que el porcentaje de candidatos con 100 o más aciertos en la prueba pasó de 3.5% promedio en el lustro anterior a 16.3% en esta edición.

El resultado multiplicó las sospechas de uso de inteligencia artificial (IA), aunque la comisión no llegó a una conclusión.

La convocatoria abarca también a candidatos que podrían no haber sido seleccionados por las irregularidades.

"Ofrezco una disculpa a las aspirantes y a los aspirantes que habiendo sido aceptados limpiamente serán convocados a presentar el examen de control, pero es necesario para dar certeza y garantizar la equidad en el acceso", dijo Lomelí en una alocución.

Horas después, la UNAM anunció el nombramiento del odontólogo y académico Javier de la Fuente como su nuevo secretario general en remplazo de Patricia Dávila quien "presentó su renuncia".

La prueba se realizó ante una cámara y un micrófono encendidos. Un monitor podía pedir al estudiante que girara la cámara alrededor de la habitación para constatar que no hubiera trampa, constató una periodista de AFP que presentó la prueba. La universidad utilizó además IA para vigilar a los aspirantes.

(Con información de AFP)